«Алтайская зимовка-2019»: чем удивит открытие зимнего туристического сезона на «Бирюзовой Катуни»

Не уходи в спячку
«Алтайская зимовка — это, прежде всего, внутреннее ощущение людей, которые живут на самом юге Сибири. Они не боятся морозов и не уходят „в спячку“», — рассуждает директор АлтайТурЦентр Татьяна Сажаева. Она уверяет, что на площадках праздника будут «большие пушистые сугробы, ощущение зимы и душевная атмосфера».
Главный символ — лебеди, которые прилетают на зимовку в Лебединый заказник на озеро Светлое в Советском районе.
«Лебеди прилетели. Уже сейчас более 100 особей, до праздника их станет гораздо больше», — отмечает руководитель проекта «Алтайская зимовка» Елена Седых.
«Алтайская зимовка» — это праздник открытия зимнего туристического сезона. Поэтому организаторы обещают масштабную развлекательную концертную программу — чтобы никто не замерз.
Также можно будет побывать на выставке-ярмарке ремесленников, в анимационных зонах, принять участие в акции «Забег Дедов Морозов». Отдельным гвоздем программы станут показательные выступления парапланеристов.
Новогоднее настроение гостям подарит работа алтайской резиденции Деда Мороза. «Рассказать о своих мечтах и желаниях смогут и дети, и взрослые. Так просто получить добрую порцию положительных эмоций», — рассказывает Елена Седых.
Также будет работать каток и большая горка. «Берите с собой ледянки и плюшки», — советует Елена Седых.
Адреналина — много
На празднике пройдут спортивные соревнования по сверхлегкой авиации в дисциплинах мотопараплан, паролет и параплан точность.
Параллельно в Алтайском крае будут проходить гонки мотолыжных экипажей. «Адреналина будет много. Приезжайте, смотрите и завидуйте», — предлагает мастер спорта СССР, вице-президент Федерации спортивного туризма Алтайского края Виктор Паньшин.
Отметим, что праздник далеко не локальный. Спортивные мероприятия будут проходить также в Бийском, Заринском, Чарышком и Советском районах.
Вкусная визитка
Впервые в регионе пройдет мобильный фестиваль «Гастрономическая карта. Алтайский край». Помимо обычных товаропроизводителей там будут работать шесть фудтраков.
Лучшие алтайские шеф-повара представят традиционную региональную кухню. Блюда можно будет как продегустировать, так и купить.
«Мы хотим продемонстрировать культуру нашей кухни. Нам есть чем гордиться. Если вы увидите красивых молодых людей в брендированной форме, знайте, вас вкусно накормят!», — сказала директор краевого туристического центра «Горная аптека» Ольга Лонская.
Факты об «Алтайской зимовке»
- Въезд по мосту через Катунь будет бесплатный.
- Доставку на «Алтайскую зимовку» осуществляет 14 турфирм, в пяти городах — Барнауле, Заринске, Павловске, Бийске и Белокурихе. Стоимость таких туров от 1,2 тыс. рублей.
- Праздник «Алтайская зимовка» включен в Национальный календарь событий и Событийный календарь Алтайского края.
- Праздник занял 1 место в номинации «Лучший проект в области популяризации событийного туризма» общероссийского финала Национальной премии «Russian Event Awards-2018».