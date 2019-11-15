«Алтайская зимовка-2019»: чем удивит открытие зимнего туристического сезона на «Бирюзовой Катуни»

Ставший уже знаменитым, в том числе благодаря программе « Вечерний Ургант », праздник «Алтайская зимовка» пройдет в этом году в шестой раз. Туристов ждут с 30 ноября по 1 декабря на «Бирюзовой Катуни». Чем будут удивлять гостей организаторы — в материале altapress.ru.

Не уходи в спячку

«Алтайская зимовка — это, прежде всего, внутреннее ощущение людей, которые живут на самом юге Сибири. Они не боятся морозов и не уходят „в спячку“», — рассуждает директор АлтайТурЦентр Татьяна Сажаева. Она уверяет, что на площадках праздника будут «большие пушистые сугробы, ощущение зимы и душевная атмосфера».

Главный символ — лебеди, которые прилетают на зимовку в Лебединый заказник на озеро Светлое в Советском районе.

«Лебеди прилетели. Уже сейчас более 100 особей, до праздника их станет гораздо больше», — отмечает руководитель проекта «Алтайская зимовка» Елена Седых.

Лебеди в Лебедином заказнике. anya_nyura instagram.com

«Алтайская зимовка» — это праздник открытия зимнего туристического сезона. Поэтому организаторы обещают масштабную развлекательную концертную программу — чтобы никто не замерз.

Также можно будет побывать на выставке-ярмарке ремесленников, в анимационных зонах, принять участие в акции «Забег Дедов Морозов». Отдельным гвоздем программы станут показательные выступления парапланеристов.

Новогоднее настроение гостям подарит работа алтайской резиденции Деда Мороза. «Рассказать о своих мечтах и желаниях смогут и дети, и взрослые. Так просто получить добрую порцию положительных эмоций», — рассказывает Елена Седых.

Также будет работать каток и большая горка. «Берите с собой ледянки и плюшки», — советует Елена Седых.

Адреналина — много

На празднике пройдут спортивные соревнования по сверхлегкой авиации в дисциплинах мотопараплан, паролет и параплан точность.

Параллельно в Алтайском крае будут проходить гонки мотолыжных экипажей. «Адреналина будет много. Приезжайте, смотрите и завидуйте», — предлагает мастер спорта СССР, вице-президент Федерации спортивного туризма Алтайского края Виктор Паньшин.

Отметим, что праздник далеко не локальный. Спортивные мероприятия будут проходить также в Бийском, Заринском, Чарышком и Советском районах.

Торжественное открытие «Алтайской зимовки-2015». Барнаул , 12 декабря 2015 года. Олег Богданов

Вкусная визитка

Впервые в регионе пройдет мобильный фестиваль «Гастрономическая карта. Алтайский край». Помимо обычных товаропроизводителей там будут работать шесть фудтраков.

Лучшие алтайские шеф-повара представят традиционную региональную кухню. Блюда можно будет как продегустировать, так и купить.

«Мы хотим продемонстрировать культуру нашей кухни. Нам есть чем гордиться. Если вы увидите красивых молодых людей в брендированной форме, знайте, вас вкусно накормят!», — сказала директор краевого туристического центра «Горная аптека» Ольга Лонская.

«Алтайская зимовка». «Алтайтурцентр».