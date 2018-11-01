«Алтайская зимовка-2018»: когда пройдет и что интересного будет на празднике

«Алтайская зимовка-2018» пройдет с 29 ноября по 2 декабря. Этот праздник приурочен прилету лебедей и открытию зимнего турсезона в регионе. В 2018-м главную площадку впервые перенесли на «Бирюзовую Катунь». Рассказываем, что интересного будет на празднике, как добраться и какие площадки стоит посетить.

В "Лебедином заказнике" во время "Алтайской зимовки". 17 декабря 2017 года.

Где и когда пройдет «Алтайская зимовка»

Главная площадка «Алтайской зимовки» откроется 1 декабря в 13:00 на «Бирюзовой Катуни».

По словам организаторов, туристическая зона хорошо подходит для проведения массовых событий. На открытии летнего турсезона здесь побывало более 30 тыс. туристов. В зимний период здесь еще не устраивали подобных мероприятий.

Деловая программа «Алтайского зимовки» начнется 29 ноября в Барнауле.

В течение четырех дней праздничные события пройдут в Белокурихе, Яровом, Заринском, Бийском, Алтайском районах. Завершится «зимовка» 2 декабря в Советском районе в «Лебедином заказнике».

Полную программу «Алтайской зимовки» можно посмотреть на сайте праздника.

Что посетить на празднике «Алтайская зимовка»

Порыбачить в мороз

1 декабря в Барнауле пройдут соревнования по ловле рыбы на блесну и мормышку. Состязаться будут на территории Гребного канала (Новосибирский тракт, 23). По словам организатора Елены Куценко, в этом соревновании наряду с мужчинами будут участвовать женщины. Подать заявки можно как заранее, так и в день состязаний, уточнили в «Алтайтурцентре».

Поплавать и сходить в пещеры

В центре турзоны будет весь день работать большой каток и пункт проката коньков. Алтайские ремесленники представят свои работы, а гостей будут угощать горячими напитками и едой.

На сцене выступят артисты и творческие коллективы. В течение дня туристы будут фотографироваться с хаски и маламутами. Для детей построят горки и снежный городок.

Схема главной площадки праздника «Алтайская зимовка». www.visitaltai.info

На курсирующем автобусе можно бесплатно съездить на экскурсии в Тавдинские пещеры, посетить фестиваль деревянных скульптур, горнолыжный комплекс и подняться на гору, откуда виден весь курорт.

В небе над «Бирюзовой Катунью» будут летать парапланы, паралёты и мотопарапланы — на соревнования по спорту сверхлегкой авиации приедут спортсмены из Алтайского края и Новосибирской области.

На искусственном озере будут закаляться «моржи». Здесь пройдет чемпионат по зимнему плаванию. Гости праздника смогут присоединиться и искупаться в озере. Согревать отчаянных туристов будут в специальных шатрах и на турбазах.

Посмотреть на лебедей

2 декабря в Советском районе в Лебедином заказнике пройдет экскурсии. Туристам расскажут о жизни лебедей, которые прилетают зимовать на озеро. Местные ремесленники и организуют ярмарку, где гости смогут купить сувениры, мед, горячий чай и другое.

«Алтайская зимовка» в Барнауле. Евгения Родочинская

Как добраться до «Бирюзовой Катуни»

Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние между Барнаулом и «Бирюзовой Катунью» составляет около 290 км. На автомобиле доехать можно за 3−4 часа (не считая возможных пробок). Въезд на территорию турзоны будет бесплатным.

Туристические компании организуют доставку на автобусах из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Павловска, Заринска и Новосибирска. Пока туры продают только 11 компаний, рассказали организаторы.

Судя по открытия летнего турсезона, на Чуйском могут образоваться внушительные заторы, поэтому маршрут и время выезда стоит планировать заранее, — прим. ред.

Сколько стоит съездить на «Алтайскую зимовку»

Тур стоит от 1,1 тыс. рублей на человека. В него входит доставка, нахождения на площадке и экскурсии.

Елена Куценко,

организатор:

Некоторые турфирмы предлагают двухдневные туры на «Алтайскую зимовку». То есть туристы 1 декабря едут из Барнаула на «Бирюзовую Катунь», остаются ночевать на территории турзоны и утром отправляются на «лебединое» озеро. Возвращение в Барнаул запланировано вечером 2 декабря. Такая поездка стоит около 3 тыс. рублей.

«Алтайская зимовка». «Алтайтурцентр».

Где остановиться туристам

Зимой в «Бирюзовой Катуни» работают только 10 турбаз. Разместить всех гостей праздника они не смогут, однако организаторы в этом проблемы не видят.

Татьяна Сажаева,

руководитель «Алтайтурцентра»:

На протяжении 20 км от Аи до «Бирюзовой Катуни» работает несколько круглогодичных турбаз. Только парк-отель «Ая» включает почти 200 номеров. Местные предприниматели после того, как узнали о проведении «Алтайской зимовки», решили подстроиться. Развлекательный комплекс Altai Palace уже подготовил вечернюю программу для туристов.

Суточное размещение на турбазах стоит от 500 до 2 тыс. рублей в сутки на человека. За 1,5 тыс. рублей можно снять комфортабельный номер.

Что известно об «Алтайской зимовке»

В 2018 году праздник пройдет в пятый раз. «Алтайская зимовка» признана лучшим проектом событийного туризма по версии Russian Event Awards-2018. В 2017 году праздник посетили более 20 тыс. туристов.