Алтайские джиперы провели экспедицию от Барнаула до Северного Ледовитого океана

Общая протяженность маршрута «Транссибирской экспедиции» составила 18 500 км. Подготовка к ней длилась почти пять лет.
Отважные алтайские путешественники дважды пересекли полярный круг, высочайшие горные системы Восточной Сибири, а также прошли знаменитый зимник «Арктика» — это сезонная дорога которая действует только зимой и связывает северные районы Якутии с центром.
Руководитель Дмитрий Юрочкин сообщил, что 3 апреля его команда вернулась в Барнаул. Все участники живы-здоровы и полны впечатлений.
«Там, где мы были, снег еще не растаял», — пошутил Дмитрий Юрочкин, предоставляя нам эти фотографии.