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1 мая 16°C

Алтайские джиперы провели экспедицию от Барнаула до Северного Ледовитого океана

Команда алтайских путешественников на двух автомобилях Toyota с прицепами прошла по маршруту от столицы Алтая до Северного Ледовитого океана. Экспедиция стартовала в Барнауле 23 февраля и за 39 дней дошла до города Певек (Чукотка) и вернулась обратно.

Экспедиция из Барнаула до Северного Ледовитого океана.
Экспедиция из Барнаула до Северного Ледовитого океана.
Дмитрий Юрочкин.

Общая протяженность маршрута «Транссибирской экспедиции» составила 18 500 км. Подготовка к ней длилась почти пять лет.

Отважные алтайские путешественники дважды пересекли полярный круг, высочайшие горные системы Восточной Сибири, а также прошли знаменитый зимник «Арктика» — это сезонная дорога которая действует только зимой и связывает северные районы Якутии с центром.

Руководитель Дмитрий Юрочкин сообщил, что 3 апреля его команда вернулась в Барнаул. Все участники живы-здоровы и полны впечатлений.

«Там, где мы были, снег еще не растаял», — пошутил Дмитрий Юрочкин, предоставляя нам эти фотографии.

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