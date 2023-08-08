Алтайские ледники внезапно стали кроваво-красными. Причины

Один из ледников Алтая Актру неожиданно окрасился в кроваво-красный цвет. Научный сотрудник объяснил, что могло послужить причиной, передает Mash Siberia .

Завлабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ рассказал, что во всем виноваты особые водоросли.

Именно попавшая в холод хламидомонада снежная выделяет красный пигмент. Именно она, вероятно, и окрасила лед.

Помимо пугающего и завораживающего внешнего вида, у такого явления есть и климатические особенности.

Из-за того, что водоросль снижает способность льда защищаться от лишнего нагревания, ледник Актру может начать таять быстрее. А это, в свою очередь, приведет к разливу реки.

Ранее кровавый водопад забил из-под ледника Антарктиды: версии и разгадка вековой тайны.