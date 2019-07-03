Алтайские санатории вошли в тройку самых привлекательных для инвесторов

По итогам 2018 года санатории «Курорта Белокуриха» вошли в тройку лидеров по инвестпривлекательности, сообщили в пресс-службе компании. Федеральный рейтинг составляли эксперты Ассоциации оздоровительного туризма.

Санатории сети «Курорт Белокуриха» отметили «серебром» в десятке организаций по масштабу деятельности, а в общем списке (топ-100) оказались на третьей позиции.

По мнению экспертов, у лидеров рейтинга сильная медицина, развитые управленческие технологии и успешная маркетинговая политика.

Олег Акимов,

заместитель гендиректора «Курорт Белокуриха» по стратегическому развитию:

Для нас, как для якорного инвестора масштабного проекта «Белокуриха-2», третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности не пустой звук. Получая такие награды, мы понимаем: наши старания не остаются незамеченными.

Рейтинг выпускается ежегодно с 2015 года. Он должен правильно позиционировать российские здравницы и популяризировать их инвестиционную привлекательность в бизнес-сообществе.