Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Алтайские санатории вошли в тройку самых привлекательных для инвесторов

По итогам 2018 года санатории «Курорта Белокуриха» вошли в тройку лидеров по инвестпривлекательности, сообщили в пресс-службе компании. Федеральный рейтинг составляли эксперты Ассоциации оздоровительного туризма.

Белокуриха.
Белокуриха.
Евгения Родочинская

Санатории сети «Курорт Белокуриха» отметили «серебром» в десятке организаций по масштабу деятельности, а в общем списке (топ-100) оказались на третьей позиции.

По мнению экспертов, у лидеров рейтинга сильная медицина, развитые управленческие технологии и успешная маркетинговая политика.

Олег Акимов,
заместитель гендиректора «Курорт Белокуриха» по стратегическому развитию:

Для нас, как для якорного инвестора масштабного проекта «Белокуриха-2», третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности не пустой звук. Получая такие награды, мы понимаем: наши старания не остаются незамеченными.

Рейтинг выпускается ежегодно с 2015 года. Он должен правильно позиционировать российские здравницы и популяризировать их инвестиционную привлекательность в бизнес-сообществе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость