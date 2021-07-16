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Туризм

Алтайский гастрономический фестиваль «АХ! Фест!» в этом году решили проводить онлайн

Ежегодное проведение гастрономического фестиваля «Ах! Фест!» этим летом оказалось под угрозой срыва из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Алтайском крае. Организаторы вышли из ситуации и перенесли его в онлайн формат, за которым можно будет наблюдать 17 июля с 12:00 до 15:00.

Дендропарк «Холмогорье».
Дендропарк «Холмогорье».
Туристическое агентство «Сириус тур»

Прямая трансляция с территории Долины семейного отдыха «Алтайское холмогорье» будете проводиться в их сообществе в ВКонтакте.

Открытие фестиваля начнеися с «Гастро лаборатории», где шеф-повары покажут различные мастер-классы. Кафе «Юрта» (курорт Шерегеш) удивит шаурмой с рваным маралом и рыбой муксун в листьях хрена и лопуха. Кафе «Укроп и Гренка» (село Алтайское) продемонстрирует плов с лопухом и старинное русское блюдо — кундюбки на крапивном тесте.

Шеф-повар ресторана «Гуси» (Новосибирск) представит авторские блюда из ребер с лепешкой теерпек, с гордой птицей и алтайскими травами. А завершит «Гастро лабораторию» Василий Вдовин со своим шоу пиццайоло.

После демонстрации алтайских блюд, зрителей ждет онлайн-путешествие по дендрарию — лучшему за Уралом, в котором представлены более 1500 видов растений. Затем пройдет путешествие по музею «Чайная обитель», а также прямое включение из «Лавки здоровья», в которой специалисты поделятся секретами долголетия.

Для создания прекрасного музыкального настроения будет приглашена группа «The 9», а самые активные зрители прямой трансляции будут награждены подарками. Телефон прямого эфира: +7 (983) 608-54-00.

К тому же, организаторы напоминают, что «Алтайское Холмогорье» принимает гостей с соблюдением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологические требования по COVID-19.

Влад Василевский.

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