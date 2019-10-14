Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Алтайский город вошел в пятерку лучших курортов для катания на сноуборде

Туристический портал ТурСтат провел опрос и составил рейтинг российских курортов, где лучше всего кататься на сноуборде в зимний сезон 2019−2020. В топ-5 попал город Белокуриха.

Сноуборд. Горнолыжный сезон.
Сноуборд. Горнолыжный сезон.
СС0

В число лучших курортов России для катания на сноуборде вошли «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в Сочи, «Абзаково» в Башкирии, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье, Чусовой в Пермском крае, «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской области, «Завьялиха» в Челябинской области, «Игора» в Ленинградской области, «Свияжские холмы» в Татарстане.

По данным ТурСтат, за курорт «Роза Хутор» отдали 25% голосов, за «Курорт Красная Поляна» — 15%, за «Абзаково» — 13%, за Белокуриху и Шерегеш — по 7%. за курорты «Архыз», «Домбай», «Сорочаны» и Чусовой — по 5%, за курорты «БигВуд», «Гора Белая», «Завьялиха», «Игора» и «Свияжские холмы» — по 2%.

Аудитория катающихся на сноуборде и увлекающихся сноубордингом в России составляет свыше 3 млн человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость