Алтайский город вошел в пятерку лучших курортов для катания на сноуборде

Туристический портал ТурСтат провел опрос и составил рейтинг российских курортов, где лучше всего кататься на сноуборде в зимний сезон 2019−2020. В топ-5 попал город Белокуриха.

В число лучших курортов России для катания на сноуборде вошли «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в Сочи, «Абзаково» в Башкирии, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье, Чусовой в Пермском крае, «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской области, «Завьялиха» в Челябинской области, «Игора» в Ленинградской области, «Свияжские холмы» в Татарстане.

По данным ТурСтат, за курорт «Роза Хутор» отдали 25% голосов, за «Курорт Красная Поляна» — 15%, за «Абзаково» — 13%, за Белокуриху и Шерегеш — по 7%. за курорты «Архыз», «Домбай», «Сорочаны» и Чусовой — по 5%, за курорты «БигВуд», «Гора Белая», «Завьялиха», «Игора» и «Свияжские холмы» — по 2%.