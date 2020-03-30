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Туризм

Алтайский губернатор призвал сибирских туристов сидеть дома

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин направил губернаторам сибирских регионов письмо, в котором просит не отправлять туристов на отдых в Горный Алтай. Часть отдыхающих решили переждать карантинную неделю на лоне красивой природы. Однако местные жители возмущены тем, что их республика выбрана убежищем от пандемии.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

«В последние дни местные жители жалуются в соцсетях на переполненные в Горном Алтае турбазы. Люди боятся, что именно туристы завезут в регион коронавирус», — пишет со ссылкой на Олега Хорохордина «Вечерняя Москва».

Напомним, до 1 июня в Республике Алтай закрыли гостиницы и турбазы. Тем, кто уже отдыхает в регионе, запретили покидать пансионаты до окончания путевок.

Казино «Сибирская монета» также приостановило на прошлой неделе свою работу.

В Бклокурихе отдыхающим, которые заехали в санатории до 28 марта, продолжат лечебные процедуры. Тех, кто в момент введения находился в пути на курорт, будут отправлять домой. Новых туристов Белокуриха на размещение не принимает.

Правда, не совсем ясно, как будет контролироваться процесс аренды жилья на короткие сроки — как известно этот бизнес в Белокурихе хорошо развит.

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