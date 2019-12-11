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11 декабря
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Туризм

Алтайский край попал в ТОП-10 рейтинга Russian Event Awards

Организаторы национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards составили рейтинг регионов страны, которые наиболее активно участвовали своими проектами в данном конкурсе. Алтайский край занял 10-е место, а в тройку лучших вошли Свердловская область, Татарстан и Московская область.

«Алтайская зимовка-2019».
«Алтайская зимовка-2019».
Ирина Пергаева

В оргкомитете премии отмечают, что в этом году в ней поучаствовали 683 туристических проекта из 72 регионов России.

Напомним, что по итогам 2018 года праздник «Алтайская зимовка» стал победителем (1 место) премии Russian Event Awards в номинации «Лучший проект в области популяризации событийного туризма».

В 2019 году фестиваль «Сибирская масленица», прошедших в Смоленском районе стал победителем в номинации «Лучшее туристическое событие», фестиваль «Ах! Фест» занял второе место в номинации «Сельский событийный туризм», отель «Беловодье» занял 3-е место в номинации «Средство размещения».

Но наибольшего успеха добился комплекс «Алтайское холмогорье», ставший обладателем Гран-При в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения туристического события».

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