Алтайский край снова включили в лидеры по оздоровительному туризму в России

Журнал National Geographic Traveler в 2019 году снова включил Алтайский край в пятерку территорий, претендующих на звание лидера российского оздоровительного отдыха. Онлайн-голосование идет на сайте премии NGTA 2019, пишет «Алтайтурцентр».

За 1,5 месяца с момента начала конкурса Алтайский край собрал 31% голосов в номинации «Российский оздоровительный отдых». Край опережает Чувашскую республику, Калининградскую область и Ставрополье, пока уступая Краснодарскому краю.

Голосование продлится до 12 октября. Проголосовать за лучших в 27 номинациях можно на сайте .

Алтайский край дважды становился победителем премии National Geographic Traveler Awards в номинации «Российский приключенческий отдых» в 2016 и 2017 годах. В 2018 году регион победил в номинации «Российский оздоровительный отдых».

Алтайский край входит в пятерку российских регионов-лидеров по количеству лиц, размещенных в санаториях, в десятку — по числу мест размещения в санаторно-курортных организациях и по количеству санаторно-курортных организаций.

В 2018 году по итогам Всероссийского форума «Здравница» Белокуриха седьмой год подряд названа лучшим федеральным курортом России.