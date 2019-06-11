Алтайский отель обогнал московских конкурентов и получил престижную премию

По результатам премии он обогнал московских претендентов Savoy Moscow и Rossi Boutique Hotel & SPA.
Директор по продажам и маркетингу Altay Village Teletskoe считает, что эта победа в очередной раз продемонстрировала высокий потенциал России, как одного из самых перспективных направлений мирового туризма.
Курорт открыли в 2017 году. Для гостей предлагают 17 шале из массива кедра.
Премию World Travel Awards называют туристическим «Оскаром». В течение года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира.