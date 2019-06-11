Алтайский отель обогнал московских конкурентов и получил престижную премию

В Португалии на острове Мадейра 8 июня подвели итоги премии World Travel Awards. Пятизвездочный отель Altay Village Teletskoe выиграл в номинации «Ведущий бутик-отель России в 2019 году», сообщили в пресс-службе отеля.

По результатам премии он обогнал московских претендентов Savoy Moscow и Rossi Boutique Hotel & SPA.

Директор по продажам и маркетингу Altay Village Teletskoe считает, что эта победа в очередной раз продемонстрировала высокий потенциал России, как одного из самых перспективных направлений мирового туризма.

Курорт открыли в 2017 году. Для гостей предлагают 17 шале из массива кедра.

Алтайский отель выиграл мировую премию. пресс-служба Altay Village Teletskoe

Премию World Travel Awards называют туристическим «Оскаром». В течение года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира.