Алтайский турбизнес рассказал о главной проблеме отрасли. И это не коронавирус

22 июля прошла пресс-конференции, проводимая ТАСС, о прохождении туристического сезона в Республике Алтай и Алтайском крае. В ходе конференции члены ассоциаций туризма двух регионов рассказали о том, как проходит сезон и с какими проблемами уже успели столкнуться.

Республика Алтай

Президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая рассказала о главной проблеме, которая волнует жителей региона. Это ремонт дорог. Из-за появления на Алтае большого потока гостей, которые чаще приезжают на собственных автомобилях, ситуация обострилась.

Татьяна Зяблицкая,

президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай:

С большим наплывом туристов появилось и очень много машин. Сейчас идет летний ремонт дорог, а согласовать их режим правительство не может. Все стоит, особенно в выходные, пробки растягиваются на 20 километров. На сколько нам известно, этот вопрос уже решается, но пока безрезультатно.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту. Дмитрий Лямзин.

Алтайский край

Член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева отметила, что в Алтайском крае значительно увеличилось число самостоятельных туристов. Чаще они консультируются в турфирмах, но все предпочитают отдых без посторонней помощи. От этого главная проблема края — загрязнение экологии.

Ирина Слесарева,

член правления Алтайской региональной ассоциации туризма:

В крае не все приспособлено для самостоятельного туризма. И, зачастую, гости, путешествующие подобным способом, не относятся к природе в должной мере уважительно. К сожалению, не все туристы понимают, что после себя нужно убирать мусор. Поэтому проблема с ним в этом году звучит остро, как никогда.

Хлам. Мусор. Pixabay.com

Ирина сообщила, что со всеми приезжими начинают вести просветительские беседы, а совместно с некоторыми неравнодушными гостями края уже сегодня проводятся природоохранные действия.

Как проходит сезон

Ирина Слесарева и Татьяна Зяблицкая уверяют, что туристический поток значительно увеличился. Все необходимые меры безопасности в отелях и на базах соблюдаются в полной мере.

Татьяна Зяблицкая, например, рассказала, что количество отдыхающих в туристических группах не превышает 12 человек. При входе в экскурсионный автобус каждому выдается антисептическое средство и маска. Также на входе в Тавдинские пещеры каждому человеку выдается маска, так как без нее попасть внутрь не удастся.

Горный Алтай. Туризм. Палатки. СС0

В свою очередь, в Алтайском крае большой популярностью в этом сезоне пользуется эко-туризм. По словам Ирины Слесаревой, год назад они только мечтали о таком спросе, а сейчас он даже превышает предложение.

Также представители туристический ассоциаций сообщили, что места бронируются с высокой скоростью. До середины сентября уже будет сложно спланировать отдых компанией.