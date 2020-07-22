Алтайский турбизнес рассказал о главной проблеме отрасли. И это не коронавирус

Республика Алтай
Президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая рассказала о главной проблеме, которая волнует жителей региона. Это ремонт дорог. Из-за появления на Алтае большого потока гостей, которые чаще приезжают на собственных автомобилях, ситуация обострилась.
Татьяна Зяблицкая,
президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай:
С большим наплывом туристов появилось и очень много машин. Сейчас идет летний ремонт дорог, а согласовать их режим правительство не может. Все стоит, особенно в выходные, пробки растягиваются на 20 километров. На сколько нам известно, этот вопрос уже решается, но пока безрезультатно.
Алтайский край
Член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева отметила, что в Алтайском крае значительно увеличилось число самостоятельных туристов. Чаще они консультируются в турфирмах, но все предпочитают отдых без посторонней помощи. От этого главная проблема края — загрязнение экологии.
Ирина Слесарева,
член правления Алтайской региональной ассоциации туризма:
В крае не все приспособлено для самостоятельного туризма. И, зачастую, гости, путешествующие подобным способом, не относятся к природе в должной мере уважительно. К сожалению, не все туристы понимают, что после себя нужно убирать мусор. Поэтому проблема с ним в этом году звучит остро, как никогда.
Ирина сообщила, что со всеми приезжими начинают вести просветительские беседы, а совместно с некоторыми неравнодушными гостями края уже сегодня проводятся природоохранные действия.
Как проходит сезон
Ирина Слесарева и Татьяна Зяблицкая уверяют, что туристический поток значительно увеличился. Все необходимые меры безопасности в отелях и на базах соблюдаются в полной мере.
Татьяна Зяблицкая, например, рассказала, что количество отдыхающих в туристических группах не превышает 12 человек. При входе в экскурсионный автобус каждому выдается антисептическое средство и маска. Также на входе в Тавдинские пещеры каждому человеку выдается маска, так как без нее попасть внутрь не удастся.
В свою очередь, в Алтайском крае большой популярностью в этом сезоне пользуется эко-туризм. По словам Ирины Слесаревой, год назад они только мечтали о таком спросе, а сейчас он даже превышает предложение.
Также представители туристический ассоциаций сообщили, что места бронируются с высокой скоростью. До середины сентября уже будет сложно спланировать отдых компанией.