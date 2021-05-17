17 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Алтайское озеро Ая наконец-то приведут в порядок за пару миллионов

Алтайприрода объявила интересный тендер на сумму 2,4 млн рублей по экологической реабилитации озера Ая, расположенного в Алтайском районе. Напомним, что естественный водоем является одним из самых любимых среди туристов.

Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
архив парк-отеля "Ая"

Как сообщает «Ростендер», победитель конкурса должен «создать благоприятные условия для отдыха населения».

В частности, подрядчик обязуется за два месяца убрать с прибрежной территории аварийные деревья, вырубить заросли ясенелистного клена, расчистить экологическую пешеходную тропу от зарослей кустарника, расширив ее до 1,8 м.

Кроме того, «береговую полосу в юго-западной части озера и край тропы необходимо укрепить скальным грунтом». А сам берег пресноводного озера необходимо благоустроить и установить информационные щиты.

Заявки на конкурс принимаются до 26 мая, а тендер назначен на 28 мая.

Странно выглядит то, что все работы победитель будет проводить в течение двух летних месяцев, то есть в самый разгар туристического сезона. Хотя, по идее, они уже должны быть проведены.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость