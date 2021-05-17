Алтайское озеро Ая наконец-то приведут в порядок за пару миллионов

Алтайприрода объявила интересный тендер на сумму 2,4 млн рублей по экологической реабилитации озера Ая, расположенного в Алтайском районе. Напомним, что естественный водоем является одним из самых любимых среди туристов.

Как сообщает «Ростендер», победитель конкурса должен «создать благоприятные условия для отдыха населения».

В частности, подрядчик обязуется за два месяца убрать с прибрежной территории аварийные деревья, вырубить заросли ясенелистного клена, расчистить экологическую пешеходную тропу от зарослей кустарника, расширив ее до 1,8 м.

Кроме того, «береговую полосу в юго-западной части озера и край тропы необходимо укрепить скальным грунтом». А сам берег пресноводного озера необходимо благоустроить и установить информационные щиты.

Заявки на конкурс принимаются до 26 мая, а тендер назначен на 28 мая.

Странно выглядит то, что все работы победитель будет проводить в течение двух летних месяцев, то есть в самый разгар туристического сезона. Хотя, по идее, они уже должны быть проведены.