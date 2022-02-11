Амбарчики и алтайская Рускеала. Барнаульский блогер рассказал о десятке неочевидных мест для отдыха в крае

В Барнауле открыта Америка: в пригороде обнаружено отечественное Колорадо. Если не верите и не понимаете, где это, путешественник, блогер и гид Валерий Степанюк все объяснит. Об алтайско-американских пейзажах, «горах-сараях» и других малопопулярных, но завораживающих местах края — в материале altapress.ru.

1. Водопад в селе Пещерки , Залесовский район

— Идеально подойдет для путешествия выходного дня. Два часа на машине из Барнаула, три — из Новосибирска. Очень красивое, милое место. Недавно сам был там — зимой не менее прекрасно, чем летом. Мало людей, вода не всегда замерзает, можно смотреть открытый водопад даже в январе. Фотографировал его в — 4 градуса в полной красе.

Путешествие к водопаду абсолютно не требует подготовки. Можно подъехать на машине за 300 метров от места. Неподалеку расположена туристическая база.

Пещерский водопад. Пещерка. Валерий Степанюк.

Как доехать

На автомобиле по дороге Алтай — Кузбасс со стороны трассы М-52 проехать мимо Залесово до поворота на село Пещерка. Потом 1,5 км на север от села по грунтовой дороге. Тот же путь предстоит преодолеть туристам, которые приехали на рейсовом автобусе до остановки «Село Пещерка».



2. Колорадо , пригород Барнаула

— Очень глубокий и живописный овраг на берегу Оби. Находится недалеко от поселка Березовка. Зимой можно доехать на лыжах, а летом прокатиться на велосипеде. Но особенно там красиво золотой осенью.

В этом месте почти никогда нет людей. Приезжаю к этому оврагу очень много лет, чтобы немного побыть наедине с собой и природой.

Колорадо. Пригород Барнаула. Валерий Степанюк.

Как доехать

Прикрепляем примерную схему проезда от Павловского тракта:



3. Скалы Амбарчики , окрестности Белокурихи Горной

— Примерно час езды от Белокурихи и десяток минут ходьбы, и вы окажетесь на очень красивой смотровой площадке с видом на равнины и предгорья Алтая. Прекрасные древние скалы необычной формы. Постарайтесь приехать к ним ближе к вечеру — увидите потрясающий закат.

Добраться можно на автомобиле, но не в каждое время года: пробовал туда отправиться весной — плохая дорога. Лучше запланировать путешествие летом.

Летний отдых на Алтае. Амбарчики. Валерий Степанюк.

Как доехать

После белокурихинского серпантина нужно повернуть не на улицу Браславского, к «Музею шоколада», а направо — на грунтовую дорогу и далее двигаться прямо по этому маршруту:



4. Чинетинский заказник , Краснощековский район

— Впервые побывал там в сентябре и был поражен. Уникальная своей природой локация, где, насколько я знаю, активно разрабатывают экомаршруты. Так что совершить увлекательный поход в дикой природе может любой желающий.

Но имейте в виду, что маршруты в заказнике нужно проходить вместе с проводником — государственным инспектором. А еще у заказника есть собственная турбаза.

Чинетинский заказник. Валерий Степанюк.

Как доехать

Из Барнаула необходимо доехать до села Харлово Краснощековского района — 265 километров. Там можно оставить автомобиль на охраняемой парковке и обратиться к инспектору, который доставит вас в село Генералка, откуда и начинаются экомаршруты.

Либо можно самостоятельно доехать до села, но только на автомобиле повышенной проходимости.

На автобусе же можно добраться до села Краснощеково.

Что можно делать в заказнике Фотографировать, собирать ягоды, растения и грибы для личных нужд. Ловить рыбу — только на удочки и не в периоды, когда ловля запрещена. Что нельзя делать в заказнике Рубить деревья. Находиться с любыми орудиями охоты и собаками, ловить и убивать животных. А также передвигаться на механическом транспорте вне дорог, включать громкую музыку, осматривать и фотографировать гнезда вблизи.

5. Озеро Озерное , Чарышский район

— Для меня это особое и любимое место в крае — одно из первых, куда я вообще отправился в путешествие.

Впервые побывал там в 12 лет, жил в палаточном лагере. Во второй раз оказался у озера в прошлом году, и каково было мое удивление — эта территория вообще не изменилась.

Озеро Озерное. Чарышский район. Валерий Степанюк.

Присутствие человека там минимально до сих пор. При том что маршрут достаточно простой даже для неподготовленных туристов. Конечно, попотеть придется, но это по силам каждому. Совершить однодневное восхождение, полюбоваться, пофотографировать, спуститься и поселиться в комфортных условиях, скажем, в поселке Сентелек на одной из туристических баз.

Путешественникам, имеющим в себе силы, я бы посоветовал продвинуться дальше озера, подняться на Королевский Белок, а также прогуляться в верховьях реки Коргон.

Однозначно туда стоит поехать в период с середины лета до конца сентября.

Как доехать

Доехать нужно на машине до села Сентелек. На автобусе можно добраться до Чарышского. От фермы ОПХ «Новоталицкое» в Сентелеке перейти речку и повернуть вправо. На всех развилках держаться этой стороны. Дойдя до пасеки, нужно снова перейти речку, затем подняться по склону горы Горелый Белок. Добравшись до ручья, перейти его и выйти к озеру.



6. Окрестности горы Синюха , Курьинский район

— Эта гора — очень разрекламированная достопримечательность района. Но я включил ее в список, потому что там есть много мест, не изведанных туристами. Большинство людей посещает озера Белое, Колыванское, Моховое, поднимаются на гору. Кстати, советую встретить закат на Синюхе — безумно красиво.

Вершина горы Синюха. Валерий Степанюк. Река Белая. Валерий Степанюк.

Но мало кто бывает на реке Белой — очень живописное место для дикого отстраненного отдыха, там хорошо порыбачить, а у берега совершить экстремальную езду на квадроциклах, проверить навыки вождения автомобиля по бездорожью.

Как доехать

От Колывани доехать до поселка Подпалатцы. А потом налево по проселочной дороге — так и окажетесь на речном берегу, о котором рассказывал Валерий Степанюк.



7. Гилевское водохранилище , Третьяковский и Локтевский районы

— Традиционное место отдыха жителей юго-запада региона. Туда приезжают на рыбалку и просто хорошо отдохнуть. У этого места есть потенциал для развития массового отдыха.

Здесь можно заняться водными видами спорта, например, поплавать на байдарках. Также место идеально подходит для занятия сапбордингом. Но прокатной инфраструктуры здесь практически нет, поэтому лучше взять снаряжение с собой.

В непосредственной близости есть небольшие туристические базы. Но все-таки место еще дикое, и, если хочется отдохнуть с комфортом, лучше поддаться моде на самостоятельный отдых и разбить палаточный лагерь на берегу.

Гилевское водохранилище. Валерий Степанюк.

Как доехать

После Змеиногорска свернуть на трассу в сторону Горняка, а после — направо, в сторону села Гилево. Дорога к нему проходит очень близко от водохранилища.



8. Озеро Голубое , Третьяковский район

— Находится рядом с поселком Семеновка. Это тоже рукотворное озеро — образовалось в результате затопления карьера. Потрясающе красивого бирюзового цвета вода и обалденная природа вокруг. Есть беседки, лавочки. Очень мало людей. Если хотите побывать наедине с природой — приезжайте.

Плюс его легко можно включить в традиционный туристический маршрут, если едете в сторону горной Колывани, то имейте в виду.

Голубое озеро. Семеновка. Валерий Степанюк.

Как доехать

От Центральной улицы села Семеновка свернуть на Лесную, а с нее — на проселочную дорогу. Она и приведет к озеру.



9. Золотушинский рудник , Локтевский район

Недалеко от села Золотуха и города Горняка есть еще пара озер с потрясающей бирюзовой водой. На их месте когда-то добывали руду, потом карьеры затопили.

Территория обширная, с огромным потенциалом развития «паркового» туризма. Это место очень сильно напомнило мне приключенческий парк Рускеала в Карелии. Когда-то был таким же объектом — затопленным рудником. Из него сделали просто конфетку, место притяжения для туристов со всей страны. И у нашего рудника, я думаю, есть все шансы повторить эту судьбу.

Золотушинский карьер. Валерий Степанюк.

Как доехать

От Горняка ехать в сторону села Золотуха. Не доезжая до него, у кладбища свернуть на проселочную дорогу налево.



10. Бурлинское озеро , Славгородский район

— Знаменитое соленое розовое озеро с железной дорогой. Уникальное по своей структуре и ландшафтам. Сделайте фотографию с отражением неба на водной глади — подписчики и не отличат место от солончака Уюни в Боливии.

Лучше всего выбирать время с середины до конца лета и приезжать во второй половине дня, чтобы захватить больше солнечного света и встретить там потрясающий закат.

Бурлинское озеро. Валерий Степанюк.

Как доехать

Из Барнаула до Славгорода на рейсовом автобусе или поезде. Ближайшая к водоему железнодорожная станция называется Красный Дол, там останавливаются некоторые поезда, идущие из Барнаула. Она расположена в семи километрах от озера.

На машине из Славгорода путь до водоема займет не более получаса. Нужно двигаться по указателям на Бурлу, никуда не сворачивая.

Байкал vs. Алтай В качестве бонуса во время трансляции в Instagram visitaltai.info Валерий Степанюк сравнил две популярные туристические территории: — Несмотря на то, что я местный житель, скажу, что Алтай намного интереснее летом и осенью, а Байкал — зимой. То многообразие форм льда и всевозможных сосулек, снега — нигде больше не увидишь. В остальном — у нас очень разнообразная природа. Так что по красотам эти регионы не конкуренты.

Кто такой Валерий Степанюк

Путешественник, гид и блогер. Занимается туризмом с детства, организацией туров — с 2008 года. Увлекается фотографией, сделал большую часть снимков природы для сайта «ВизитАлтай».