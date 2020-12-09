Аналитики заметили рост популярности курортов Алтая

Список самых популярных сибирских курортов, по версии сервиса, выглядит так:
- Шерегеш
- Байкальск
- Яровое
- Чемал
- Листвянка
- Манжерок
- Белокуриха
«Увеличение бронирований в этих направлениях от 30 до 100% по сравнению с прошлым годом, а размещение за сутки обойдется в 3,5 тыс. рублей», — сообщает Tvil.ru.
75% туристов в 2020 году путешествуют в одиночку и в основном останавливаются в гостевых домах, турбазах и частных домах.
Алтай особенно популярен у бизнесменов, которые сюда едут с целью очищения души и тела, а также искупаться в целебных водах Катуни, считают эксперты.
Напомним, 28 ноября в Белокурихе открылся горнолыжный сезон.