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Туризм

Аналитики заметили рост популярности курортов Алтая

В 2020 года в России выросла популярность курортов Сибири, пришли к выводу эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Заметный рост бронирований у курортов Алтая и Алтайского края.

Зима в Белокурихе.
Зима в Белокурихе.
архив белокуриха-курорт.рф

Список самых популярных сибирских курортов, по версии сервиса, выглядит так:

  • Шерегеш
  • Байкальск
  • Яровое
  • Чемал
  • Листвянка
  • Манжерок
  • Белокуриха

«Увеличение бронирований в этих направлениях от 30 до 100% по сравнению с прошлым годом, а размещение за сутки обойдется в 3,5 тыс. рублей», — сообщает Tvil.ru.

75% туристов в 2020 году путешествуют в одиночку и в основном останавливаются в гостевых домах, турбазах и частных домах.

Алтай особенно популярен у бизнесменов, которые сюда едут с целью очищения души и тела, а также искупаться в целебных водах Катуни, считают эксперты.

Напомним, 28 ноября в Белокурихе открылся горнолыжный сезон.

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