С 1 августа возобновляется международное авиасообщение с Турцией. По этому поводу посольство РФ в Анкаре разработало ряд рекомендаций для российских туристов. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в страну, открытие которой ждут многие россияне.

Пассажиры во время полета должны будут заполнить информационную форму, которая включает в себя личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и данные о симптомах. До каждого отдыхающего также будет доведена информация о новой коронавирусной инфекции.

До прохождения паспортного контроля уже в терминале аэропорта каждому пассажиру измерят температуру. В посольстве отметили, что при выявлении людей с повышенными результатами, будет проведено изучение симптомов. Если они подтвердятся, то туриста поместят в карантин и направят в госпиталь для обследования.

В случае подтверждения коронавируса в короткое время информацию о людях, находившихся в контакте с зараженным в самолете, передадут в управление здравоохранения. В число контактных войдут пассажиры, которые сидели в креслах на расстоянии двух метров от заболевшего. После этих людей поместят в карантин на 14 дней.

Турция , г. Стамбул. СС0.

Если случаи заражения не выявлены, то по прилету пассажиры смогут покинуть аэропорт только при соблюдении установленных правил.

«Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе, стоимость — 15 евро», — говорится в сообщении посольства.

На территории Турции необходимо также соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и постараться максимально ограничить контакты. По-прежнему остается необходимым ношение масок не только в общественных местах, но и на улицах некоторых городов. Например, в Анкаре, Стамбуле, Мугле и Измире. За нарушение данного правила действует штраф в размере 900 турецких лир. Это около 9,3 тыс. рублей.

Посольство также рекомендует туристам приобретать медицинские страховки на случай заражения Covid-19. Их можно будет купить у туроператоров, при приобретении авиабилета, онлайн или в аэропорту до прохождения паспортного контроля.