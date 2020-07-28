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Туризм

Анкеты, тесты и страховки: какие правила действуют для въезжающих в Турцию

С 1 августа возобновляется международное авиасообщение с Турцией. По этому поводу посольство РФ в Анкаре разработало ряд рекомендаций для российских туристов. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в страну, открытие которой ждут многие россияне.

Аэропорт, турист.
Аэропорт, турист.
CC0

Пассажиры во время полета должны будут заполнить информационную форму, которая включает в себя личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и данные о симптомах. До каждого отдыхающего также будет доведена информация о новой коронавирусной инфекции.

До прохождения паспортного контроля уже в терминале аэропорта каждому пассажиру измерят температуру. В посольстве отметили, что при выявлении людей с повышенными результатами, будет проведено изучение симптомов. Если они подтвердятся, то туриста поместят в карантин и направят в госпиталь для обследования.

В случае подтверждения коронавируса в короткое время информацию о людях, находившихся в контакте с зараженным в самолете, передадут в управление здравоохранения. В число контактных войдут пассажиры, которые сидели в креслах на расстоянии двух метров от заболевшего. После этих людей поместят в карантин на 14 дней.

Турция, г. Стамбул.
Турция, г. Стамбул.
СС0.

Если случаи заражения не выявлены, то по прилету пассажиры смогут покинуть аэропорт только при соблюдении установленных правил.

«Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе, стоимость — 15 евро», — говорится в сообщении посольства.

На территории Турции необходимо также соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и постараться максимально ограничить контакты. По-прежнему остается необходимым ношение масок не только в общественных местах, но и на улицах некоторых городов. Например, в Анкаре, Стамбуле, Мугле и Измире. За нарушение данного правила действует штраф в размере 900 турецких лир. Это около 9,3 тыс. рублей.

Посольство также рекомендует туристам приобретать медицинские страховки на случай заражения Covid-19. Их можно будет купить у туроператоров, при приобретении авиабилета, онлайн или в аэропорту до прохождения паспортного контроля.

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