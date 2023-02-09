9 февраля
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Туризм

АТОР не зарегистрировала массовых отказов от путевок на фоне землетрясения в Турции

Ассоциация туроператоров (АТОР) не зафиксировала массовых отказов от летних путевок в Турцию на фоне землетрясения.

Аланья - город в провинции Анталья.
Аланья - город в провинции Анталья.
Ирина Самахова.

Как сообщают в пресс-службе АТОР, россияне продолжают бронировать летний отдых в стране.

Это подтверждает туристическая розница. По информации на 8 февраля, доля забронированных турецких курортов на лето — 65% в федеральной сети туристических агентств «1001 Тур».

«И тенденции на ее уменьшение эксперты компании сейчас не видят», — подчеркивает пресс-служба.

АТОР отмечает, что россияне смогли разобраться в ситуации и понимают, что стихия не затронула курортные области. Они находятся далеко от Юго-Восточной Анатолии.

Стало известно, что число погибших от землетрясения в Турции достигло 12,3 тыс. человек.

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