20 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Авиакомпания AZUR air отменила вывозной рейс из Египта в Россию

Вывозной рейс авиакомпании AZUR air из Египта в Россию отменен, Росавиация работает с авиационными властями Египта над согласованием нового рейса, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

«По поводу рейса 686 (ZF 686 — ИФ) из Египта, а также других рейсов авиакомпании AZUR air. В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 пока отменен. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время», — написала она в своем телеграм-канале.

Догузова отметила, что находящимся в Египте туристам необходимо быть на связи с туроператором, который проинформирует их об изменениях в вылете, пишет «Интерфакс».

«Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание. Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым. Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой», — рассказала Догузова.

301739,301637,301718

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость