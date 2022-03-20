Авиакомпания AZUR air отменила вывозной рейс из Египта в Россию

«По поводу рейса 686 (ZF 686 — ИФ) из Египта, а также других рейсов авиакомпании AZUR air. В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 пока отменен. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время», — написала она в своем телеграм-канале.

Догузова отметила, что находящимся в Египте туристам необходимо быть на связи с туроператором, который проинформирует их об изменениях в вылете, пишет «Интерфакс».

«Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание. Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым. Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой», — рассказала Догузова.

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