Барнаул и Санкт-петербург свяжет прямой рейс

Краевая столица оказалась в числе шести городов России, включенных в перечень новых летних направлений аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщают Вести.Алтай.

Теперь из Барнаула можно будет напрямую улететь в Северную столицу. Два города свяжет регулярный рейс.

Первый вылет назначен на 25 апреля. Самолет отправится из Барнаульского международного аэропорта им. Г.С. Титова прямиком в Санкт-Петербург в 9 утра. Цена билета начинается от 7 тыс. рублей.

Международный аэропорт Барнаул

В Пулково информационному порталу сообщили, что расписание рейсов составлено до конца октября.

Самолет будет вылетать в Санкт-Петербург два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind.