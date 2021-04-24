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Туризм

Барнаул и Санкт-петербург свяжет прямой рейс

Краевая столица оказалась в числе шести городов России, включенных в перечень новых летних направлений аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщают Вести.Алтай.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Теперь из Барнаула можно будет напрямую улететь в Северную столицу. Два города свяжет регулярный рейс.

Первый вылет назначен на 25 апреля. Самолет отправится из Барнаульского международного аэропорта им. Г.С. Титова прямиком в Санкт-Петербург в 9 утра. Цена билета начинается от 7 тыс. рублей.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул

В Пулково информационному порталу сообщили, что расписание рейсов составлено до конца октября.

Самолет будет вылетать в Санкт-Петербург два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind.

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