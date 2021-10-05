По данным опроса сервиса SuperJob, Барнаул наряду с рядом российских городов оказался на последней строчке рейтинга популярных туристических направлений. Почему так случилось и как это исправить, мы узнали у местных турбизнесменов.

Об опросе

Его провели среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России из 337 населенных пунктов во всех федеральных округах страны.

Самым популярным городом у опрошенных, конечно, стал Санкт-Петербург — туда хотел бы отправиться каждый пятый. На втором месте — Москва. В нее стремятся 9% туристов. На 13 месте, оказался Горно-Алтайск. Барнаул не вошел и в ТОП-15.

«Барнаул в числе прочих городов (Астрахань, Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Мурманск, Воронеж, Грозный, Ейск, Красноярск, Магадан, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск и проч.) занял последнюю строчку рейтинга. Суммарно респонденты ответили в 21% случаев, что хотели бы посетить перечисленные города, однако количество желающих поехать именно в Барнаул оказалось совсем незначительным», — отмечают авторы опроса.

Буквы «Барнаул». Анна Зайкова , altapress.ru

В чем же дело?

Мы спросили алтайских турэкспертов, чего не хватает Барнаулу, чтобы стать заметной для путешественников точкой на карте.

Ольга Канайкина,

директор компании «Мой мир»:

Знаете, кто у нас не бывает — всем нравится Барнаул. И из Петербурга, и из Хакасии — все. Проблема, я думаю, в том, что мы недостаточно раскрученный город. С Санкт-Петербургом все понятно — его и раскручивать не надо. А о нас ничего не слышно. На выставках представляют Алтай во всех его проявлениях, но конкретно Барнаулу уделено не так много внимания. Также не хватает чего-то брендового, изюминки. Вот стоит у нас Сереброплавильный завод, который мог бы отлично притягивать туристов — но кто и когда его сможет восстановить? Тот же ансамбль Демидовской площади давно пора реконструировать. Не достает и брендовых маршрутов. Чтобы путь к событийным мероприятиям в районах начинался с города. Как это делают в Самаре на фестивале сызранского помидора: РЖД формирует специальный поезд, который перевозит туристов к месту фестиваля. Не хватает нам таких вау-эффектов, к сожалению.

Евгения Беспалова , президент АРАТ. Анна Зайкова.

Евгения Беспалова,

директор турагентства «100 дорог», президент АРАТ: