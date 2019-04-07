Барнаульская мэрия попросит бизнес озеленить Нагорный парк

Площадь Нагорного парка — 1 га. «Зеленый двор» предложил сделать ставку на устройство рулонного газона, построить еще одну аллею, установить зеленые скульптуры и беседки.
Пространство парка дополнят деревья-крупномеры высотой от 3 до 6 метров: березы, остролистный клен, ели, тополя и другие. По проекту их должно быть более 70 штук. При этом срубить придется 13 аварийных деревьев.
Николай Свечков,
руководитель компании «Зеленый двор»:
Но самое главное, прежде чем приступить к озеленению, нужно провести на участок воду для полива и подкормки деревьев, кустарников и газона. И ухаживать за растениями следует весь период вегетации.
На общественном совете Вячеслав Химочка, замглавы администрации Барнаула по экономической политике, напомнил, что из городского бюджета уже профинансирована часть благоустройства Нагорного парка (вместе с набережной проект обошелся в 107 млн рублей, — прим. ред.). Здесь вымостили дорожки, установили скамейки, урны и ограждения.
Для озеленения администрация города планирует привлекать предпринимателей, которые согласятся помочь создать комфортное пространство для отдыха горожан. «Это будет работа с инвесторами. На нее может уйти достаточно много времени», — подытожил он.
Свечков пояснил altapress.ru, что при достаточном финансировании озеленение Нагорного парка можно закончить за один летний сезон. «Самый экономичный вариант: рулонный газон и несколько крупномеров с предварительным устройством системы автоматического полива. По нашим оценкам это будет стоить около 5 млн рублей».