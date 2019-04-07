Барнаульская мэрия попросит бизнес озеленить Нагорный парк

Для озеленения Нагорного парка потребуется от 5 млн рублей. Об этом altapress.ru рассказал автор эскизного проекта Николай Свечков, руководитель компании «Зеленый двор». Свою работу он представил на общественном совете по туризму 5 апреля.

Площадь Нагорного парка — 1 га. «Зеленый двор» предложил сделать ставку на устройство рулонного газона, построить еще одну аллею, установить зеленые скульптуры и беседки.

Пространство парка дополнят деревья-крупномеры высотой от 3 до 6 метров: березы, остролистный клен, ели, тополя и другие. По проекту их должно быть более 70 штук. При этом срубить придется 13 аварийных деревьев.

Николай Свечков,

руководитель компании «Зеленый двор»:

Но самое главное, прежде чем приступить к озеленению, нужно провести на участок воду для полива и подкормки деревьев, кустарников и газона. И ухаживать за растениями следует весь период вегетации.

Проект озеленения Нагорного парка. Анна Зайкова

На общественном совете Вячеслав Химочка, замглавы администрации Барнаула по экономической политике, напомнил, что из городского бюджета уже профинансирована часть благоустройства Нагорного парка (вместе с набережной проект обошелся в 107 млн рублей, — прим. ред.). Здесь вымостили дорожки, установили скамейки, урны и ограждения.

Для озеленения администрация города планирует привлекать предпринимателей, которые согласятся помочь создать комфортное пространство для отдыха горожан. «Это будет работа с инвесторами. На нее может уйти достаточно много времени», — подытожил он.

Свечков пояснил altapress.ru, что при достаточном финансировании озеленение Нагорного парка можно закончить за один летний сезон. «Самый экономичный вариант: рулонный газон и несколько крупномеров с предварительным устройством системы автоматического полива. По нашим оценкам это будет стоить около 5 млн рублей».