Барнаульские турфирмы: отели в три и четыре звезды в Турции почти сравнялись в цене с пятизвездочными

Турфирмы стали активнее предлагать размещение в пятизвездочных отелях в Турции, как бюджетный вариант. Все дело в необычном ценообразовании, говорят в компании «100 дорог».

Стоимость проживания в турецких отелях выросла, включая категории 3−4 звезды.

«Часто не понятно почему эти отели стоят дорого. За эти же деньги можно взять и бюджетную „пятерку“, — отметила директор турфирмы Евгения Беспалова. — Например, возьмем вылет 11 мая на 6 ночей. Самый дешевый вариант — 138 тыс. рублей на двоих за ужасный Alexius Beach Hotel 4* или Nergos Side 3*, там жить нельзя. Чуть-чуть добавив можно выйти на бюджетную пятерку — Throne Beach Resort & Spa».

Директор турфирмы отметила, что есть и хорошие четырехзвездочные отели по адекватным ценам, однако они попадаются все реже.

Предложения на майские выходные

Вылет 9 мая на 7 ночей стартует от 82,4 тыс. рублей, отметили в фирме «100 дорог». Бюджетные пятизвездочные варианты — от 100−120 тыс. рублей (Сиде, Аланья, Кемер).

Вариант для семейной пары с одним ребенком — от 157 тыс. рублей в пятизвездочном отеле через дорогу от моря.

Или другой отель — Sunmelia Seach Resort hotel & Spa на первой линии и со своим аквапарком для взрослых. Стоимость проживания в таком для двух взрослых и одного малыша стартует от 163 тыс. рублей.

Барнаульский офис Pegas Touristic предлагает вылет 6 мая на 7 ночей и проживание в Armas Green Fugla HV1 & 5* с ценой от 56 тыс. рублей за человека.

Туроператор Anex Tour анонсировал туры с вылетом 10 мая. Семь ночей в пятизвездочном Sensa Garden Holiday Club, в восьми километрах от центра Аланьи для двоих взрослых стартует от 92 тыс. рублей.

В пятизвездочном отеле в Кемере — от 106 тыс. рублей.

Аланья. Турция. Altapress.ru

Что новенького

Турция и Россия работают над новой платежной системой для наших туристов, сообщает Tourdom. Это виртуальная карта для оплаты товаров и услуг на территории курортов. Иначе говоря, мобильное приложение, которое можно установить на смартфон.

Интересно, что россияне оказались на первом месте по количеству отдыхающих в Турции за первые три месяца 2023 года. Об этом сообщило национальное Министерство культуры и туризма.

Так, в страну приехали 772,6 тыс. россиян — это на 114,18 больше показателей в аналогичном периоде 2022 года. На втором месте туристы из Болгарии — 523 тыс. человек, рост составил всего 30%. На третьем — из Германии (504,8 тыс. человек — +20,66%).