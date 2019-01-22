«Медведя пугал песнями из 90-х»: барнаульский путешественник развенчал страшные мифы об одиночном туризме

Барнаулец Матвей Дорофеев путешествует в одиночку около 7 лет. За это время он объехал более 40 городов России и побывал в нескольких странах. Максимальный бюджет одного его путешествия не превышает 8 тыс. рублей. Знакомые удивляются необычному хобби молодого человека, задают ему множество вопросов и предполагают, что в подобных поездках может случиться самое страшное. Дорофеев рассказал, почему считает эти опасения безосновательными.

Краткое содержание

Почему люди не путешествуют в одиночку

— Я уверен, что большинство мест на земле можно посетить за небольшие деньги. Не обещаю, что это будет комфортно, но вполне нормально и под силу самому обычному человеку.

Например, я не могу назвать себя путешественником — в первую очередь я офисный планктон, обычный работяга. Путешествия — это мое хобби, они занимают не так много времени. Лет 7 назад мы c другом отправились в первую поездку, это случилось спонтанно, от скуки. Какое-то время путешествовали вдвоем, а потом стали по одному.

Все время, что я увлекаюсь одиночным туризмом, знакомые говорят мне: «Как тебе не страшно? Тебя же могут убить или покалечить». Недавно я решил разобраться, почему они так считают.

Как человек, работающий с компьютерами, первым делом посмотрел статистику в поисковиках. Оказалось, всего 500 человек в месяц со всей России интересуются одиночными путешествиями. Это катастрофически мало.

По образованию я культуролог, поэтому стал искать за этим некий культурный феномен. И пришел к выводу, что люди негативно воспринимают не только путешествия, но и любой досуг в одиночку: «Как я пойду в кино один, мне же будет некомфортно, как на меня посмотрят, решат, что ненормальный».

Матвей Дорофеев. vk.com/idmdorofeev

В нашем российском менталитете заложено, что отдыхать надо обязательно компанией: выйти пожарить во двор шашлычок или махнуть на Аю покупаться. Причин, по которым так сложилось, много, но меня лично поражает здесь низкий уровень самодостаточности. Человеку неуютно наедине с собой.

На восприятие одиночного туризма влияет и массовая культура. Вспомните популярные фильмы на эту тему. «Дикая» — девушка уходит одна в горы не от хорошей жизни, а из-за проблем. Для нее это вариант аскезы, которая нужна для понимания себя. «В диких условиях» — главный герой, который путешествует один, умирает на Аляске от отравления, а в фильме «127 часов» — теряет руку.

Отсюда, мне кажется, и формируется негативный образ одиночных путешествий. Людям кажется, что это либо способ убежать от проблем, либо — найти много новых или даже умереть.

Миф первый: «Убьют или покалечат»

— Самый первый страх, который появляется в одиночном путешествии, что тебя убьют или покалечат. Ты впервые едешь автостопом, выходишь на трассу, протягиваешь руку и ничего не знаешь: кто остановится, зачем, что с тобой будет через два дня и когда ты вернешься домой. А если никто тебя не подберет или случится авария?

Мне сложно себя преодолеть до сих пор. Так как я логик, то начинаю искать разные аргументы. Чем будет отличаться моя ночевка в палатке у дороги на Тольятти от аналогичного размещения на турбазе? Да особо ничем. Обычно я ставлю палатку у небольших автостоянок, там даже туалет и душ есть.

На базе в палатке кажется безопаснее, а у трассы «мало ли что может произойти». Но откуда мы знаем, что на базу не придет какой-нибудь пьяный и неадекватный человек? Мои знакомые поставили палатки на базе возле Бии. За ночь река поднялась на метр, все утонули.

Матвей Дорофеев. vk.com/idmdorofeev

Обезопасил ли ты себя, если лишний раз не вышел из дома и вроде как «проявил благоразумие»? Недавно ездил в гости к родителям, подхожу к подъезду — скорая стоит. Оказалось, дедушка вышел из квартиры, поскользнулся, травмировался. Любой из нас может выйти в город, и на него сосулька упадет. Мой опыт подсказывает, что двигаться по жизни оказывается безопаснее, чем стоять на месте.

Таким образом я преодолеваю страх убийства или аварии. Кстати, в аварию я попал именно тогда, когда ничто не предвещало. Однажды я ехал по Чуйскому тракту из Бийска в «шестерке» полной армян. С нами ехала вторая «шестерка» с армянами, они устроили гонки. Гнали 130−140 км/ч, подрезали друг друга, страшно было, но нормально добрались.

В Новосибирске как-то остановилась машина, открылось окно, а из него повалил дым, людей за ним не рассмотреть. Ребята курили. Довезли меня по городу, куда было нужно — ничего не случилось. Еще как-то раз на трассе меня подобрал человек, который сказал, что не спал двое суток. Попутчик ему был нужен, чтобы в случае чего разбудил. Ехали мы 350 километров, у меня все сжималось внутри, несколько раз он реально засыпал и начинал съезжать с трассы. Ничего, доехали.

Зато когда я счастливый и радостный ехал на Телецкое, в нас врезались. Повлиять на что-то мы не могли.

Поэтому нужно воспитывать в себе такое восприятие мира: вы не знаете, что произойдет, но преодолеваете события и радуетесь им. Чередование плохого и хорошего — неотъемлемая часть жизни. Маятник всегда будет качаться.

Миф второй: «Нельзя прожить без денег»

— Второй страх, который возникал — закончатся деньги. Мне часто говорят: «Ну сколько ты тратишь? Точно же много». Вот вам пример: я доехал до ледника Актру, прошел Курайскую степь, сходил на Голубое озеро, поднялся на Купол трех озер (вершина высотой 3556 метров) и потратил на это путешествие 1,5 тыс. рублей. Все деньги ушли на еду: быстрорастворимую лапшу, каши, орехи и картошку.

До Курая доехал автостопом. Через урочище Кызыл-Чин дошел до Курайской степи, половину ее тоже прошел пешком, потом меня подобрали браконьеры. Я ехал в уазике полном оружия. Мужики рассказывали, как по тайге гоняются за волками и дичью. Утверждали, что оленей не убивают, потому что считают их священными животными, только собирают их рога.

Матвей Дорофеев. vk.com/idmdorofeev

Они довезли меня до турбазы «Перевалка», оттуда я с рюкзаком пошел в гору. Навстречу мне ребята, говорят — там медведь, иди обратно. А я им: «Как обратно, я уже полстепи пешком прошел, километров 30». Чтобы напугать медведя, я орал песни из девяностых — репертуар групп «Вирус», Demo. Так громко, чтоб он наверняка меня услышал. Не встретились.

В 2018 году в Грузии я голодный поднимался на Казбек, чтобы посмотреть Гергетский ледник. Накануне за день я съел один хачапури. Выходил из деревни в 7 утра, там все магазины еще были закрыты, купить еду оказалось негде и воду я не взял. Привык, что на Алтае много ручьев — везде напьешься. На Казбеке их нет совсем.

Встречал иностранцев — они мне давали воду. Русские ребята угостили сникерсом. Я дошел до ледника с полторашкой воды и со сникерсом! Так что даже без денег, вы не пропадете — вас подвезут, накормят. Многие автостопщики не стесняются обращаться к бабушкам в деревнях — просят еду, воду. Они дают.

В Питере я стритовал. Особых музыкальных способностей для этого не требуется, главное мало-мальски освоить какой-нибудь инструмент. За три часа заработал рублей 600.

Бесплатный ночлег можно найти в любой стране даже без знания языка — проверено в Израиле и Китае. Подходишь к людям, спрашиваешь на английском и языке жестов, где можно бесплатно переночевать. Пятый или десятый встреченный человек поможет тебе — пустит к себе либо посоветует место.

Миф третий: «Люди очень страшные»

— Даже когда я ездил в Горный Алтай, меня пытались пугать пьяными алтайцами. На деле это опасение никак не подтвердилось. Но однажды я прошел серьезную проверку на толерантность. Мы с другом ехали автостопом из Новосибирска в Барнаул. Разделились, чтобы было проще поймать машину. У друга получилось быстрее, он попросил водителя взять и меня. Водитель сказал, что подбросит нас до Искитима.

Вижу, что поглядывает на меня в зеркало. А у меня борода была здоровенная, думаю — боится мужик, наверное. Уже в Искитиме он говорит: давайте мол высажу вас по-отдельности, друга пораньше, а меня потом, вы же разделяетесь. Я думаю: «Какой сознательный, все понимает», — но где-то внутри начали возникать подозрения.

Матвей Дорофеев. vk.com/idmdorofeev

Друг мой вышел, а водитель попросил меня пересесть на переднее сиденье. Сажусь, стартуем. Он мне говорит: «У тебя найдется сдача 500 рублей? У меня налички только 1 тысяча». Я говорю: «Какая сдача, мы же автостопом едем?». Он: «Ты мне понравился, я хочу сделать тебе приятно и дать 500 рублей». Я думаю: «А-а-а-а, что происходит?!.» Километров 10 он уговаривал, потом я вышел.

Такие случаи были не только у меня, я читал о них в интернете. Раньше агрессивно реагировал, а теперь стал терпимее. Ну вот такой человек попался, что поделать. Я дядька взрослый, поугараю и все.

В путешествии вы можете встретить человека с любым культурным бэкграундом. Зачастую мы ездим с дальнобойщиками, которые слушают шансон, ругают правительство, дороги и жизнь в целом. Что требуется от попутчика? Поддержать разговор. И будучи человеком с двумя высшими образованиями, ты вынужден сутки разговаривать о зоне и обсуждать песни из бутырки.

Матвей Дорофеев. vk.com/idmdorofeev

Моему другу однажды довелось ехать в катафалке — замечательная была история. Водитель говорит: «Вот сейчас только женщину вез, а теперь тебя везу». Я с кавказцами ездил. Было жутко, а оказалось, они прекраснейшие люди.

Один говорит: «Вот тебе хачапури, я тебя здесь высажу, потому что там дальше постоянно трутся дагестанцы, они тебя заберут работать на кирпичный завод». Ну спасибо, что тут скажешь (смеется). Когда во Владикавказе познакомился с местными, они мне сразу предложили вино, еду и игру в шашки. Я был приятно поражен, классно провел время.

Бывало, что в пути мне предлагали пойти к шаману, почистить чакры, но я не соглашался. В духовном смысле я очень избирателен, такого рода вещей сторонюсь. Дважды меня подвозили военные. Одни возвращались из командировки с Украины, другие — из Сирии. Они рассказывали, как воевали и убивали людей. Плакали, я плакал вместе с ними.

«Идет на меня человек с гранатой и пистолетом, — говорит один. — Я ему: „Стой, стрелять буду“. Он не останавливается. Подошел метров на 10, начал поднимать руку с гранатой, я выстрелил». Когда тебе такое человек рассказывает, глядя в глаза — это страшно.

Матвей Дорофеев. vk.com/idmdorofeev

Если вы страдаете отсутствием терпимости, то в одиночном путешествии прокачаетесь по этому пункту — у вас не будет другого выбора. Иначе останетесь голодными, никуда не доедете, вам будет негде ночевать. За десятидневную поездку пообщаетесь с геем, бывшим зэком, металлистом и еще много с кем, узнаете обо всех их проблемах. Поначалу в голове полная каша от такого.

Нужно уважать взгляды других людей, и проблем не будет. Иногда страшно начинать разговор. Но потом ты проникаешься тем, что человек согласился тебя подвезти, стараешься скоротать ему путь. Потом совсем теряешь страх общения с незнакомыми людьми, эффект сохраняется еще недели три. А потом снова начинаешь бояться заговорить, думаешь: «А что он мне скажет».

Миф четвертый: «Будет скучно»

— Когда я впервые отправился в путешествие без своего друга, то думал, что мне будет очень скучно. По факту же на скуку не оставалось времени. Все как в «Хоббите»: сделай шаг за порог, и жизнь тебя понесет. Днем ты куда-то едешь, общаешься с людьми. Ночью иногда тоже скучать не приходится.

Как-то я разбил палатку на горе Чертов палец. С детства у меня была мечта там переночевать. Лег и не смог уснуть: под палаткой кроты рыли норы, рядом ходили лошади, сверху что-то падало, сбоку врезались птички. Палатка ходила ходуном. Я так пролежал полночи, собрался и пошел вниз.

Матвей Дорофеев. vk.com/idmdorofeev

Второй момент — ты учишься быть самодостаточным, перешагиваешь через себя. Я, например, понял, что был очень нетерпеливым, вспыльчивым человеком, мне не хватало терпения и смирения. Сейчас уже изменился — пришел к этому осознанию лет через 6.

Однажды на Кубани мы с девушкой-попутчицей оказались в глухой деревушке. Я хотел скоротать путь и переехать с одной федеральной трассы на другую, нас согласился подвести молодой парень с чубом и в кепке — как из советских фильмов. Увез на километров 100 вглубь, там и оставил.

Ночь, на улицах пусто. Мы поставили палатки, поспали. Днем началась жара градусов 40. Машины проезжают по одной в 2−3 часа. Еды у нас не было. Что делать? В тот момент я понял, что от меня совершенно ничего не зависит, и есть только один вариант — продолжать радоваться жизни несмотря ни на что. Эта мысль пришла как озарение. Я попытался запомнить то чувство, чтобы оно осталось со мной навсегда.

Как только я это понял, остановился грузовичок, полный спелых дынь. Водитель порезал одну из них, накормил нас и довез до федеральной трассы. Мы тут же поймали машину до Москвы, приехали к друзьям, они нас приютили, накормили, пустили в душ — было круто.

Сила веры

— Одиночество бывает разным. Человек может страдать в городе от одиночества в толпе. А есть другое, полезное одиночество, которое всем необходимо. О нем много пишет Федор Конюхов в книге «Сила веры».

Она с религиозным уклоном, потому что он священник, и ее суть универсальна. Конюхов мощно объясняет, насколько нам важно одиночество. В нем мы формируем внутренний стержень, который сильно помогает в жизни. Я часто читаю эту книгу перед каким-нибудь большим трипом, чтобы на него настроиться.

Матвей Дорофеев. vk.com/idmdorofeev

Как и у любого человека у меня бывают недомогания, страхи, тем не менее я срываюсь и куда-то еду. Все держится на вере, что будет круто. Если сразу думаешь о плохом, так, скорее всего, и случится.

Едешь автостопом, ловишь машину. Когда мысли плохие, то все и идет как попало. А с хорошими мыслями и машины останавливаются, и люди классные попадаются. Однажды я простоял на дороге между Москвой и Владимиром 12 часов, уже впал в отчаяние, сидел на обочине с вытянутой рукой. В конце концов машина остановилась, и меня взяли.