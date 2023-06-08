Барнаульцы чаще других доезжают до конца одной из самых красивых трасс в мире

Алтайский край возглавил рейтинг среди регионов, чьи жители в высокий туристический сезон с мая по сентябрь преодолевают сотни километров Чуйского тракта, чтобы насладиться красотой и добраться до окончания трассы вблизи с границей с Монголией. В прошлом году в сравнении с 2021 годом число таких путешественников из Барнаула, отметившихся в селе Жана Аул, выросло на 40%.

В целом же, число россиян, добравшихся до этого населённого пункта в 2022 году выросло на треть в сравнении с 2021 годом.

За Алтайским краем в десятке расположились сама Республика Алтай, далее — Кемеровская область. Также в шорт-лист вошли в порядке убывания Новосибирская, Московская, Томская, Ленинградская области, Красноярский край, Омская и Свердловская области.

Чуйский тракт, главная дорожная артерия Горного Алтая — одна из самых живописных трасс мира. Протяжённость трассы составляет более 1000 км. Ежегодно тысячи туристов из разных регионов страны проезжают по данной трассе, чтобы увидеть перевалы Семинский, Чике-Таман, место слияния рек Катуни и Чуи, петроглифы, водопады и Гейзерово озеро, «марсианские поля» и множество других достопримечательностей, расположенных по пути следования тракта.

Чуйский тракт. Фото: Антон Петров. Чуйский тракт. Фото: Антон Петров. Чуйский тракт. Фото: Антон Петров. Чуйский тракт. Фото: Антон Петров. Чуйский тракт. Фото: Антон Петров. Чуйский тракт. Фото: Антон Петров.

Отправляясь в столь дальнюю поездку, путешественники обычно заботятся о различных нюансах: составляют маршрут, изучают интересные факты, советы, смотрят видеоблоги о местах предстоящей поездки — с помощью смартфона и надежного мобильного интернета 4G билайн это можно сделать в процессе поездки. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет — это также один из залогов безопасности в дороге, возможность связаться с близкими и поделиться с ними фотографиями, видео или новостями.

Мобильный интернет и голосовая связь билайн остаются надежными в дороге по Чуйскому тракту и, в целом, Горному Алтаю. Это продемонстрировало и тестирование эксперта аналитического агентства Telecom Daıly, проведенное летом 2022 года в высокий туристический сезон. билайн набрал больше всех баллов по уровню непрерывности покрытия — 85 баллов. Скорости мобильного интернета оператора в большинстве из проверенных популярных мест оказались выше тех 5-10 Мбит/с, которых, по данным экспертов, хватает для комфортного использования смартфона.

Чтобы упрочить позиции в 2023 году билайн продолжает работу по развитию качества сети на территории Горного Алтая. Благодаря очередной оптимизации сети в 2023 году билайн не только увеличил скорости мобильного интернета, в целом, по Республике на 15%, но и сделал более стабильным покрытие 4G на 7 участках, расположенных на разной протяжённости тракта. Это село Дубровка на 450км, турбаза Юность на 460км, отрезок трассы длинной 21км от курорта Манжерок до с. Барангол, село Черга на 515км, Семинский перевал на 583км, село Туекта на 612км, село Курай на 826км Чуйского тракта — их жители, гости, путешественники, проезжающие мимо, получили доступ к скоростному мобильному интернету 4G LTE от билайн и всем сервисами, на его базе.

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