Барнаульцы оценили концепцию экотуризма в родном крае: с пользой для здоровья тела и души

На базе отдыха «Русский Дом», что в полутора часах езды от Барнаула развивается сельский, экологический туризм. Здесь создано фермерское хозяйство, благодаря которому на столах у гостей «Русского Дома» экологически чистое мясо и молочные продукты круглый год. Об этом даже Никита Михалков снял сюжет.
База «Русский Дом» предлагает своим гостям отдых по программе «все включено», в цену, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание и все основные развлечения, коих летом множество как на суше, так и на воде. Так чем же заняться этим летом? Ответим подробно и с картинками…
- проживание в уютных номерах (имеются номера трех категорий — на разный бюджет),
- комплексное питание: трехразовое без расписания, чайный стол в любое время дня и пикник на плавучей пристани,
- 30-минутная прогулка на катере по реке,
- песчаный берег и купание в реке (нет посторонних),
- верховая езда по лесу для взрослых и детей,
- русские бани с вениками с выходом в реку,
- концертные программы, дискотеки,
- бильярд, каминный зал,
- детская площадка,
- автопарковка.
Основное из перечисленного включено в стоимость отдыха, которую можно рассчитать самостоятельно при помощи калькулятора на сайте «Русского Дома».
Двери базы отдыха «Русский Дом» открыты гостям 365 дней в году, в любой сезон и погоду. Здесь нет фиксированных заездов, гости сами выбирают день заезда, а также продолжительность своего отдыха.
Лето в разгаре! Пора на природу! За здоровьем и энергией!
Сайт: www.russ-dom.ru
Е-mail: russ-domru@ya.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм
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Справки и бронирование — через администраторов базы по телефонам:
8−913−279−70−89, 8−913−217−75−32, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64
Схема проезда из Барнаула (около 1,5 часов в пути на авто или автобус от гор. автовокзала)
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