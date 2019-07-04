Барнаульцы оценили концепцию экотуризма в родном крае: с пользой для здоровья тела и души

Для современного горожанина самым ценным на отдыхе становится природа и экологичное питание — из фермерских продуктов.

На базе отдыха «Русский Дом», что в полутора часах езды от Барнаула развивается сельский, экологический туризм. Здесь создано фермерское хозяйство, благодаря которому на столах у гостей «Русского Дома» экологически чистое мясо и молочные продукты круглый год. Об этом даже Никита Михалков снял сюжет.

База «Русский Дом» предлагает своим гостям отдых по программе «все включено», в цену, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание и все основные развлечения, коих летом множество как на суше, так и на воде. Так чем же заняться этим летом? Ответим подробно и с картинками…

Фермерское хозяйство. База отдыха «Русский Дом». Фермерское хозяйство. База отдыха «Русский Дом». Фермерское хозяйство. СС0 Фермерское хозяйство. База отдыха «Русский Дом». Фермерское хозяйство. База отдыха «Русский Дом». Фермерское хозяйство. База отдыха «Русский Дом».

«Русский Дом» летом — это: проживание в уютных номерах ( имеются номера трех категорий — на разный бюджет),

имеются номера трех категорий — на разный бюджет), комплексное питание: трехразовое без расписания , чайный стол в любое время дня и пикник на плавучей пристани,

чайный стол в любое время дня и пикник на плавучей пристани, 30-минутная прогулка на катере по реке,

песчаный берег и купание в реке ( нет посторонних),

нет посторонних), верховая езда по лесу для взрослых и детей,

русские бани с вениками с выходом в реку,

концертные программы , дискотеки,

дискотеки, бильярд , каминный зал,

каминный зал, детская площадка,

автопарковка.

Основное из перечисленного включено в стоимость отдыха, которую можно рассчитать самостоятельно при помощи калькулятора на сайте «Русского Дома».

Двери базы отдыха «Русский Дом» открыты гостям 365 дней в году, в любой сезон и погоду. Здесь нет фиксированных заездов, гости сами выбирают день заезда, а также продолжительность своего отдыха.

Лето в разгаре! Пора на природу! За здоровьем и энергией!

Информация действительна на момент публикации