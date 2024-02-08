8 февраля
﻿
Туризм

Белый блеск и следы динозавров. Барнаулец рассказал о путешествии в Туркменистан и топливе за 9 рублей

Горящие провалы, фламинго, белые города, верблюды и вкуснейшие дыни – руководитель клуба «Алтай-гид» Дмитрий Юрочкин оказался в загадочном Туркменистане с четвертой попытки. А по пути он проехал по пустынным местам Казахстана. В библиотеке им. Шишкова путешественник рассказал барнаульцам обо всех важных нюансах прошлогодней поездки.

Каракум, Туркменистан.
Каракум, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин

Следы процветания

- Наша трансазиатская экспедиция длилась с 1 по 23 октября. За это время мы преодолели на автомобиле 8,3 тыс. км, проехав по Казахстану, Узбекистану, Туркменистану и обратно. Всего участвовали шесть человек.

Стартовав из Барнаула, мы двинулись на запад, добрались до Астаны. А потом попрощались с асфальтом и ушли на Юго-Запад через Центральный Казахстан. Посетили озеро Тенгиз, интересный объект, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Типичные пейзажи Центрального Казахстана – степи. Где встречаются не горы, а отвалы отработанной породы у бокситового месторождения, рядом с городом Аркалык.

Казахстанские степи. Верблюд.
Казахстанские степи. Верблюд.
Дмитрий Юрочкин
Казахстанские степи.
Казахстанские степи.
Дмитрий Юрочкин

Комсомольская стройка возвела здесь город, комбинат давал 20% бокситов всего Советского Союза. Сейчас здесь ничего не добывают, наверное, 30% населения осталось, а сам Аркалык на 70% разрушен. Ранее тут даже стояли заброшенные девятиэтажные дома, которые теперь разобрали и растащили. В остальном, город пытаются развивать.

Через степи Казахстана отправились в порт Аральск на Аральском море, когда-то здесь был рудоперерабатывающий комбинат. Море было богато рыбой, многое отсюда отправляли на фронт.

Сейчас воды у Аральска нет, она отошла от берега на 35 км. А все дело - в огромном Каракумском канале, который разом забрал 45% стока у Амурдарьи, питающей море.

Уровень воды в море начал падать в 1960-х. Теперь на спутниковых снимках видно, как оно разделилось на два несвязанных водоема. На севере – Малый Арал, в который еще впадает Сырдарья. Южнее – Большой Арал, длинное, совсем засолившееся узенькое озеро.

Казахстан, Аральское море.
Казахстан, Аральское море.
Дмитрий Юрочкин
Казахстан, Аральское море.
Казахстан, Аральское море.
Дмитрий Юрочкин
Казахстан, Аральское море.
Казахстан, Аральское море.
Дмитрий Юрочкин

Приехали на машинах в некогда самую глубоководную часть Аральского моря, где глубина достигала 56 метров. Сейчас вода отошла отсюда примерно на 600 метров. Думали прогуляться к ней, но ничего не получилось, повсюду солончак.

Впрочем, сейчас в самой широкой части море все еще большое – берегов не видно.

С 1960-го к 2009 году площадь Аральского моря сократилась с 67,5 тыс. до 6,7 тыс. кв. км.

Через пыль

- В Турменистан отправились через Узбекистан, а точнее пустыню Устюрт.

Я бывал много в каких пустынях, но эта... Песок и пыль, например, Гоби - ничто по сравнению с глиняным Устюртом. Грязь забивается везде: в механизмы, в волосы. Это может стать большой проблемой.

Каракум, Туркменистан.
Каракум, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин

В Туркменистан мы въехали через приграничный переход Шават. Это место, которое определила принимающая сторона, через другой пункт нас бы не впустили. По стране вместе с сопровождающими проехали 2,5 тыс. км. Были здесь восемь дней.

Это мое первое путешествие по Туркменистану. Первое, что бросилось в глаза – отличное знание русского языка у всех жителей. Очень вежливые и доброжелательные люди.

Второе – просто чудовищные дороги. Чтобы пересечь границу и проехать 250 км до Дарвазы, мы потратили весь световой день и почти полночи.

Типичная картина в Каракумах – проседает середина дороги. Это такое межбарханное понижение, которое в какой-то момент может залить водами, если ничего не предпринять. Но в Ашхабаде, бесспорно, все отлично.

Дорога, Туркменистан.
Дорога, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин

Огненное зрелище

- Итак, в центре Каракумов мы добрались до газовых провалов Дарваза – известная достопримечательность. В 1971 году здесь, в образовавшуюся полость, провалилась буровая. Ее достали, а шедший из земли газ, по официальной версии, подожгли. И он до сих пор горит.

Диаметр Дарваза, примерно, 100 метров, глубина около 25 м. Место полностью огорожено, чтобы защитить идущих ночью на свет животных: от ежей и тушканов до верблюдов. В темноте все это выглядит экзотично. На расстоянии чувствуешь жар.

Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан.
Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин
Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан.
Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин
Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан.
Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин

Видели также кратер без огня. Внизу обогащенная газом вода с пеной.

На самом деле, Дарваза – не единственный горящий провал, мы посетили три. Говорят, есть еще, но принципиально ничем не отличаются. Было несколько попыток потушить их. А пока сюда приезжают туристы. Основной поток – местные жители.

У провалов ночуют в юртах. Завтраки с сэндвичами, в общем, с европейским налетом. Все от души.

Белый город

- Население Туркменистана - около 7 млн человек. Из них миллион живет в Ашхабаде, где мы провели несколько дней.

В городе действительно абсолютно все здания белого цвета. Таким он не был ни при основании, ни после землетрясения в 1940-х. Идея обелить город принадлежит первому президенту. Сейчас бессмысленно строить по-другому, потому что иные здания теперь будут выглядеть инородно. Советские постройки задекорировали, чтобы не выбивались.

Туркменистан, Ашгабад.
Туркменистан, Ашгабад.
Дмитрий Юрочкин
Туркменистан, Ашгабад.
Туркменистан, Ашгабад.
Дмитрий Юрочкин
Туркменистан, Ашгабад.
Туркменистан, Ашгабад.
Дмитрий Юрочкин

С одной стороны, интересно. На деле - выглядит довольно непривычно.

Заехать на своем автомобиле мы не смогли. Пускают машины только белого цвета и не старее 2017 года. Всю прочую технику можно поместить на специальной охраняемой парковке на въезде. Здесь же оставляют весь грузовой транспорт.

Единственное исключение для пожарных машин – они классического красного цвета.

На белом автобусе нас увезли в шикарный Sport Hotel Ashgabat. Принимающая сторона рекомендовала здесь жить – мы так и делали. Вышло 450 долларов за номер за двое суток, что довольно дорого.

Никаких золотых статуй, скульптур, поворачивающихся на солнце, 48-метровых полотен не было. Ненавязчиво встречались плакаты о том, что Сердар Бердымухамедов – теперь президент, но я не заметил элементов культа.

Туркменистан, Ашгабад.
Туркменистан, Ашгабад.
Дмитрий Юрочкин

Единственная странность: в городе были три огромных градусника, выше домов. В азиатском таком стиле, показывают все нужные данные: ветер, температуру.

В общем, Ашхабад – большой столичный город со всей соответствующей инфраструктурой. Все оформление, вплоть до сантехники в торговых центрах, очень дорогое. Туркмены хотят показать, что они не меньше, чем ОАЭ, и стараются представить в своем центре все богатство страны.

Финал: у тропы динозавров

- Далее мы отправились в сторону исторического центра. Повсеместно на магистралях висит знак «Осторожно – верблюды». Примечательно, что здесь они с одним горбом, когда как в остальной Средней Азии живут двугорбые. В Каракумах встретили фламинго.

На первый взгляд, природа в Туркменистане и Узбекистане не отличается, везде тот же саксаул. Но пейзаж меняется по мере приближения к Ирану или Афганистану, земля приобретает формы рельефа этих стран.

Мы отправились в Мерв. Как считают археологи, это один из самых древних городов в Средней Азии. В период рассвета здесь жили до миллиона человек. Мы посмотрели «девичью» крепость Кыз-кала и мавзолей султана Санджара.

Дмитрий Юрочкин и вид на поселок Койтендаг, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин и вид на поселок Койтендаг, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин

Самая дальняя точка нашей поездки – Койтендаг. Оазис в горах, водохранилище, фруктовые сады. Даже здесь, у границы с Афганистаном, жители хорошо говорят по-русски.

Увидели водопад на реке Сумбар – 16 октября здесь не было воды. В 7 км от Афганистана перекусили. Кстати, вдоль границы идет ровная асфальтированная дорога.

На склоне гор Койтендаг, в окаменелой древней глине, которая когда-то была дном древнего водоема, увидели четкие трехпалые следы динозавров. Здесь проходила их тропа.

Тропа динозавров, Туркменистан.
Тропа динозавров, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин
Тропа динозавров, Туркменистан.
Тропа динозавров, Туркменистан.
Дмитрий Юрочкин

Ну, а наш пусть лежал в Туркменабад и переход Фараб, откуда мы двинулись в сторону Барнаула через Самарканд и Ташкент.

Теперь в следующем путешествии мы хотим посмотреть западную, морскую часть Туркменистана.

Как въехать в Туркменистан

- Формально процесс посещения очень прост. Нужно подать заявление, отправить анкету, а затем получить приглашение, подтвержденное миграционной службой, МИДом и т.д. На основании этой бумаги по прилету или по приезду получаете визу.

В действительности все сложнее. Мы смогли попутешествовать с четвертой попытки, это заняло пять лет. Отказы всегда вежливые. На оформление требуется, примерное, 50 долларов с человека.

Стоимость самой визы 95 долларов – это официально установленная такса. Как объяснили на границе, есть некий дифференцированный подход, по которому определяется ее конечная стоимость. В нашем случае она составила 145 долларов.

Визу дают строго на время, указанное в приглашении. В ней прописываются все населенные пункты, которые вы намерены посетить, двигаться нужно только по маршруту, в строгой последовательности.

Туркменистан, верблюд.
Туркменистан, верблюд.
Дмитрий Юрочкин

Перемещаться по стране можно только с сопровождением – дополнительно мы его не оплачивали. Путешествие на своем автомобиле несколько усложняет получение документов. Наши спутники двигались на отдельной машине.

Дизельное топливо в Туркменистане стоит 9 рублей. Но сэкономить не выйдет. На границе по специальному коэффициенту и данным о вашем транспорте и маршруте определяют взнос. Вы оплачиваете разницу с общемировой стоимостью топлива, которое вам потребуется в пути. То есть, мы отдали на границе 300 долларов, а потом заправлялись за 9 рублей.

Туркменский манат = 25,9 рублям.

В стране формально есть интернет, все ходят со смартфонами, но скорость настолько медленная, что ничего невозможно сделать. Все наши соцсети и мессенджеры не работают, у них есть свои, внутренние.

Что еще рассказал путешественник

- Мы также посетили самый современный город Аркадаг, который шесть лет назад начали застраивать в пустыне. Пять-десять кварталов, конечно, белых, в блестящих вывесках, озелененных. Идея в том, что это будет умный город с беспилотниками. Пока тут довольно пустынно, как 1 января в 8 утра. Увидели только одну женщину в автобусе.

- В школах форма единого цвета. Мальчики одеты в костюмы, а девочки – в длинные платья. У всех на головах – тюбетейки. Женщин в чадрах почти нет, даже в Казахстане их больше. Религия тут обычный элемент жизни, на котором не акцентируют внимания.

- Везде встречаются алабаи. Собаки-пастухи, очень уважаемые животные.

- По-прежнему в Туркменистане самые вкусные дыни. Стоит невероятные копейки.

- Главные продукты в Туркменистане – газ и хлопок. Выращивают много фруктов. Интересно, что соки здесь в основном импортные.

- Не видел ни одного иранского автомобиля. Есть японские и только леворульные. Полно наших машин, например, КамАЗы.

- Имя президента «Сердар» переводится как «вождь». (Имена и фамилии каждого их трех президентов Юрочкин произносит без запинки – не зря он четыре раза пытался получить визу – Прим. Ред.).

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость