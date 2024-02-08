Белый блеск и следы динозавров. Барнаулец рассказал о путешествии в Туркменистан и топливе за 9 рублей

Горящие провалы, фламинго, белые города, верблюды и вкуснейшие дыни – руководитель клуба «Алтай-гид» Дмитрий Юрочкин оказался в загадочном Туркменистане с четвертой попытки. А по пути он проехал по пустынным местам Казахстана. В библиотеке им. Шишкова путешественник рассказал барнаульцам обо всех важных нюансах прошлогодней поездки.

Следы процветания

- Наша трансазиатская экспедиция длилась с 1 по 23 октября. За это время мы преодолели на автомобиле 8,3 тыс. км, проехав по Казахстану, Узбекистану, Туркменистану и обратно. Всего участвовали шесть человек.

Стартовав из Барнаула, мы двинулись на запад, добрались до Астаны. А потом попрощались с асфальтом и ушли на Юго-Запад через Центральный Казахстан. Посетили озеро Тенгиз, интересный объект, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Типичные пейзажи Центрального Казахстана – степи. Где встречаются не горы, а отвалы отработанной породы у бокситового месторождения, рядом с городом Аркалык.

Казахстанские степи. Верблюд. Дмитрий Юрочкин Казахстанские степи. Дмитрий Юрочкин

Комсомольская стройка возвела здесь город, комбинат давал 20% бокситов всего Советского Союза. Сейчас здесь ничего не добывают, наверное, 30% населения осталось, а сам Аркалык на 70% разрушен. Ранее тут даже стояли заброшенные девятиэтажные дома, которые теперь разобрали и растащили. В остальном, город пытаются развивать.

Через степи Казахстана отправились в порт Аральск на Аральском море, когда-то здесь был рудоперерабатывающий комбинат. Море было богато рыбой, многое отсюда отправляли на фронт.

Сейчас воды у Аральска нет, она отошла от берега на 35 км. А все дело - в огромном Каракумском канале, который разом забрал 45% стока у Амурдарьи, питающей море.

Уровень воды в море начал падать в 1960-х. Теперь на спутниковых снимках видно, как оно разделилось на два несвязанных водоема. На севере – Малый Арал, в который еще впадает Сырдарья. Южнее – Большой Арал, длинное, совсем засолившееся узенькое озеро.

Казахстан, Аральское море. Дмитрий Юрочкин Казахстан, Аральское море. Дмитрий Юрочкин Казахстан, Аральское море. Дмитрий Юрочкин

Приехали на машинах в некогда самую глубоководную часть Аральского моря, где глубина достигала 56 метров. Сейчас вода отошла отсюда примерно на 600 метров. Думали прогуляться к ней, но ничего не получилось, повсюду солончак.

Впрочем, сейчас в самой широкой части море все еще большое – берегов не видно.

С 1960-го к 2009 году площадь Аральского моря сократилась с 67,5 тыс. до 6,7 тыс. кв. км.

Через пыль

- В Турменистан отправились через Узбекистан, а точнее пустыню Устюрт.

Я бывал много в каких пустынях, но эта... Песок и пыль, например, Гоби - ничто по сравнению с глиняным Устюртом. Грязь забивается везде: в механизмы, в волосы. Это может стать большой проблемой.

Каракум, Туркменистан. Дмитрий Юрочкин

В Туркменистан мы въехали через приграничный переход Шават. Это место, которое определила принимающая сторона, через другой пункт нас бы не впустили. По стране вместе с сопровождающими проехали 2,5 тыс. км. Были здесь восемь дней.

Это мое первое путешествие по Туркменистану. Первое, что бросилось в глаза – отличное знание русского языка у всех жителей. Очень вежливые и доброжелательные люди.

Второе – просто чудовищные дороги. Чтобы пересечь границу и проехать 250 км до Дарвазы, мы потратили весь световой день и почти полночи.

Типичная картина в Каракумах – проседает середина дороги. Это такое межбарханное понижение, которое в какой-то момент может залить водами, если ничего не предпринять. Но в Ашхабаде, бесспорно, все отлично.

Дорога, Туркменистан. Дмитрий Юрочкин

Огненное зрелище

- Итак, в центре Каракумов мы добрались до газовых провалов Дарваза – известная достопримечательность. В 1971 году здесь, в образовавшуюся полость, провалилась буровая. Ее достали, а шедший из земли газ, по официальной версии, подожгли. И он до сих пор горит.

Диаметр Дарваза, примерно, 100 метров, глубина около 25 м. Место полностью огорожено, чтобы защитить идущих ночью на свет животных: от ежей и тушканов до верблюдов. В темноте все это выглядит экзотично. На расстоянии чувствуешь жар.

Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан. Дмитрий Юрочкин Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан. Дмитрий Юрочкин Дарваза, кратер в Каракумах, Туркменистан. Дмитрий Юрочкин

Видели также кратер без огня. Внизу обогащенная газом вода с пеной.

На самом деле, Дарваза – не единственный горящий провал, мы посетили три. Говорят, есть еще, но принципиально ничем не отличаются. Было несколько попыток потушить их. А пока сюда приезжают туристы. Основной поток – местные жители.

У провалов ночуют в юртах. Завтраки с сэндвичами, в общем, с европейским налетом. Все от души.

Белый город

- Население Туркменистана - около 7 млн человек. Из них миллион живет в Ашхабаде, где мы провели несколько дней.

В городе действительно абсолютно все здания белого цвета. Таким он не был ни при основании, ни после землетрясения в 1940-х. Идея обелить город принадлежит первому президенту. Сейчас бессмысленно строить по-другому, потому что иные здания теперь будут выглядеть инородно. Советские постройки задекорировали, чтобы не выбивались.

Туркменистан, Ашгабад. Дмитрий Юрочкин Туркменистан, Ашгабад. Дмитрий Юрочкин Туркменистан, Ашгабад. Дмитрий Юрочкин

С одной стороны, интересно. На деле - выглядит довольно непривычно.

Заехать на своем автомобиле мы не смогли. Пускают машины только белого цвета и не старее 2017 года. Всю прочую технику можно поместить на специальной охраняемой парковке на въезде. Здесь же оставляют весь грузовой транспорт.

Единственное исключение для пожарных машин – они классического красного цвета.

На белом автобусе нас увезли в шикарный Sport Hotel Ashgabat. Принимающая сторона рекомендовала здесь жить – мы так и делали. Вышло 450 долларов за номер за двое суток, что довольно дорого.

Никаких золотых статуй, скульптур, поворачивающихся на солнце, 48-метровых полотен не было. Ненавязчиво встречались плакаты о том, что Сердар Бердымухамедов – теперь президент, но я не заметил элементов культа.

Туркменистан, Ашгабад. Дмитрий Юрочкин

Единственная странность: в городе были три огромных градусника, выше домов. В азиатском таком стиле, показывают все нужные данные: ветер, температуру.

В общем, Ашхабад – большой столичный город со всей соответствующей инфраструктурой. Все оформление, вплоть до сантехники в торговых центрах, очень дорогое. Туркмены хотят показать, что они не меньше, чем ОАЭ, и стараются представить в своем центре все богатство страны.

Финал: у тропы динозавров

- Далее мы отправились в сторону исторического центра. Повсеместно на магистралях висит знак «Осторожно – верблюды». Примечательно, что здесь они с одним горбом, когда как в остальной Средней Азии живут двугорбые. В Каракумах встретили фламинго.

На первый взгляд, природа в Туркменистане и Узбекистане не отличается, везде тот же саксаул. Но пейзаж меняется по мере приближения к Ирану или Афганистану, земля приобретает формы рельефа этих стран.

Мы отправились в Мерв. Как считают археологи, это один из самых древних городов в Средней Азии. В период рассвета здесь жили до миллиона человек. Мы посмотрели «девичью» крепость Кыз-кала и мавзолей султана Санджара.

Дмитрий Юрочкин и вид на поселок Койтендаг, Туркменистан. Дмитрий Юрочкин

Самая дальняя точка нашей поездки – Койтендаг. Оазис в горах, водохранилище, фруктовые сады. Даже здесь, у границы с Афганистаном, жители хорошо говорят по-русски.

Увидели водопад на реке Сумбар – 16 октября здесь не было воды. В 7 км от Афганистана перекусили. Кстати, вдоль границы идет ровная асфальтированная дорога.

На склоне гор Койтендаг, в окаменелой древней глине, которая когда-то была дном древнего водоема, увидели четкие трехпалые следы динозавров. Здесь проходила их тропа.

Тропа динозавров, Туркменистан. Дмитрий Юрочкин Тропа динозавров, Туркменистан. Дмитрий Юрочкин

Ну, а наш пусть лежал в Туркменабад и переход Фараб, откуда мы двинулись в сторону Барнаула через Самарканд и Ташкент.

Теперь в следующем путешествии мы хотим посмотреть западную, морскую часть Туркменистана.

Как въехать в Туркменистан

- Формально процесс посещения очень прост. Нужно подать заявление, отправить анкету, а затем получить приглашение, подтвержденное миграционной службой, МИДом и т.д. На основании этой бумаги по прилету или по приезду получаете визу.

В действительности все сложнее. Мы смогли попутешествовать с четвертой попытки, это заняло пять лет. Отказы всегда вежливые. На оформление требуется, примерное, 50 долларов с человека.

Стоимость самой визы 95 долларов – это официально установленная такса. Как объяснили на границе, есть некий дифференцированный подход, по которому определяется ее конечная стоимость. В нашем случае она составила 145 долларов.

Визу дают строго на время, указанное в приглашении. В ней прописываются все населенные пункты, которые вы намерены посетить, двигаться нужно только по маршруту, в строгой последовательности.

Туркменистан, верблюд. Дмитрий Юрочкин

Перемещаться по стране можно только с сопровождением – дополнительно мы его не оплачивали. Путешествие на своем автомобиле несколько усложняет получение документов. Наши спутники двигались на отдельной машине.

Дизельное топливо в Туркменистане стоит 9 рублей. Но сэкономить не выйдет. На границе по специальному коэффициенту и данным о вашем транспорте и маршруте определяют взнос. Вы оплачиваете разницу с общемировой стоимостью топлива, которое вам потребуется в пути. То есть, мы отдали на границе 300 долларов, а потом заправлялись за 9 рублей.

Туркменский манат = 25,9 рублям.

В стране формально есть интернет, все ходят со смартфонами, но скорость настолько медленная, что ничего невозможно сделать. Все наши соцсети и мессенджеры не работают, у них есть свои, внутренние.

Что еще рассказал путешественник

- Мы также посетили самый современный город Аркадаг, который шесть лет назад начали застраивать в пустыне. Пять-десять кварталов, конечно, белых, в блестящих вывесках, озелененных. Идея в том, что это будет умный город с беспилотниками. Пока тут довольно пустынно, как 1 января в 8 утра. Увидели только одну женщину в автобусе. - В школах форма единого цвета. Мальчики одеты в костюмы, а девочки – в длинные платья. У всех на головах – тюбетейки. Женщин в чадрах почти нет, даже в Казахстане их больше. Религия тут обычный элемент жизни, на котором не акцентируют внимания. - Везде встречаются алабаи. Собаки-пастухи, очень уважаемые животные. - По-прежнему в Туркменистане самые вкусные дыни. Стоит невероятные копейки. - Главные продукты в Туркменистане – газ и хлопок. Выращивают много фруктов. Интересно, что соки здесь в основном импортные. - Не видел ни одного иранского автомобиля. Есть японские и только леворульные. Полно наших машин, например, КамАЗы. - Имя президента «Сердар» переводится как «вождь». (Имена и фамилии каждого их трех президентов Юрочкин произносит без запинки – не зря он четыре раза пытался получить визу – Прим. Ред.).

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