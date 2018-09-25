Как выглядит «Белокуриха-2» и когда здесь смогут остановиться туристы

Поселиться в гостиницах строящегося курорта «Белокуриха-2» туристы смогут весной 2019 года, рассказали в компании «Курорт Белокуриха». Сейчас отдыхающие приезжают сюда на экскурсии, а также в недавно открывшийся ресторан «Трактир Гоголя». Altapress.ru рассказывает, что еще можно посетить в «Белокурихе-2» и что появится на самом высоком курорте Алтайского края в ближайший год.

«Андреевская слобода»

Историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» запустили в 2017 году. В нем находятся кузница, дом знахарки, винокурня и двухэтажное здание, в котором в 19 веке жил купец Андреев.

В сентябре 2018 года в здании запустили ресторан «Трактир Гоголя». В меню есть расстегаи, вареники, соленое сало, зеленые щи, сбитень и ягодный морс. Все это блюда из книг Николая Гоголя. Зал рассчитан на 38 мест, летняя терраса — еще на 30 мест. В заведении есть комната-музей, где воссоздали кабинет писателя.

Горнолыжный комплекс

В конце ноября 2018 года на горе Мишина в «Белокурихе-2» запустят горнолыжный комплекс. Здесь будут самые высокогорные трассы в Алтайском крае.

Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская.

По словам гендиректора компании «Курорт Белокуриха» Константина Ежова, сейчас строят бугельный подъемник. Его пропускная способность — 720 человек в час.

Протяженность горнолыжной трассы — около 1 км, ширина — от 60 до 85 метров, перепад высот составляет 225 метров.

В этом году для туристов на горнолыжном комплексе будут работать прокат снаряжения и кафе. «Курорт Белокуриха» планирует установить на территории скамейки и беседки.

Чтобы не зависеть от погодных условий, в следующем году инвестор планирует провести искусственное оснежение, рассказал Константин Ежов. Хотя снег на строящемся курорте выпадает раньше, чем в Белокурихе.

Лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы»

Обустройство территории завершилось осенью 2018 года. В лыжно-биатлонном комплексе «Алтайские горы» можно проводить международные соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Для этого здесь установили стрельбище, трассы и зрительские трибуны.

Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Евгения Родочинская.

По словам Анатолия Ждановича, директора лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы», стадион построили по всем требованиям Международного союза биатлонистов, а лыжные трассы соответствуют стандартам FIS (Международной федерации лыжного спорта). Поэтому здесь можно проводить соревнования любого уровня.

На стрельбище уже установили ограждения, завершается оборудование комнаты для хранения оружия.

Общая протяженность трассы — 7 километров, есть дистанции 2,5 км, 3 км и 5 км. Комплекс расположен на высоте 800 метров. Стадион может принять около 1,5 тыс. болельщиков.

Анатолий Жданович,

директор лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы»:

На следующий год будем обустраивать стадион и лыже-роллерную трассу. На стадионе построят судейский дом, трибуны и комнаты для подготовки лыж. Лыже-роллерная трасса будет проходить на спроектированных зимних трассах.

По слова Ждановича, комплекс готов для круглогодичной подготовки спортсменов. Как отметил Константин Ежов, в этом году сюда могут приехать тренироваться биатлонисты российских сборных.

Факт

Строящийся курорт «Белокуриха-2» расположен на высоте 600−800 метров над уровнем моря. Он находится на месте исчезнувшей староверческой деревни, образованной в 1907 году переселенцами из Орловской, Тамбовской, Воронежской и Самарской губерний.