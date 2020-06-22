Белокуриха: что открыто, что закрыто и когда откроется

В Белокурихе открылись все санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. Это 15 объектов.
Не приступил к работе пока только детский санаторий, который находится в ведомстве минздрава края. «Он закрыт до особого распоряжения», — рассказал Евгений Дешевых.
В целом же в Алтайском крае возобновлена деятельность 18 санаторно-курортных организаций, в которых отдыхают более 700 человек. Загрузка санаториев пока весьма невелика — только 13%.
А вот другие места размещения, которые санаториями не являются, не работают до 2 июля. В том числе в Белокурихе.
«На территории Белокурихи до 2 июля приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах.
Исключение — бронирование мест, прием и размещение в гостиницах лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, — пояснили в ведомстве.
Республика Алтай тоже перенесла открытие турбаз на 2 июля. Таким образом оба региона откроют ворота для гостей одновременно — если, конечно, не случится резкий рост количества заболевших коронавирусной инфекцией.