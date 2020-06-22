Белокуриха: что открыто для отдыхающих, что еще закрыто и когда откроется

В Белокурихе открылись все санатории кроме одного — детского, сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. Однако турбазы и прочие рекреационные объекты, не относящиеся к санаториям, по-прежнему не работают.