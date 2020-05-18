Владельцы санаториев Белокурихи ждут разрешения на работу с 1 июня

По словам Ежова, руководители курортов ждут новых рекомендаций Роспотребнадзора по обслуживанию клиентов, а пока занимаются подготовкой комплексов к летнему сезону. В трех санаториях сети «Курорт Белокуриха» был проведен косметический ремонт, а большая реконструкция была проведена в пищеблоке и лечебном отделении.
Александр Веприков,
заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха»:
Нами был полностью обновлен оздоровительный центр «Водный мир» — все бассейны, сауны и тренажерный зал, относящийся к комплексу. Также мы провели благоустройство территории, внутренних дворов, беседок, детских площадок, дорожек, малых архитектурных форм.
За время вынужденного простоя в ходинге произошло еще одно важное событие. Дочернее сельхозпредприятие «Алтайские луга» открыло первую в Алтайском крае производственная индюшиную ферму, а также грибную ферму.
Александр Потемкин,
директор «Алтайские луга»:
В активной стадии разработка китайского ресторана, в котором будут подаваться блюда по самым востребованным рецептам Поднебесной, но исключительно из алтайских продуктов. Он расположится на территории «Сибирского подворья». Здесь же будет работать магазин фермерских продуктов с «Алтайских лугов».
Напомним: санаторно-курортная деятельность в Белокурихе, как и по всей стране, из-за коронавирусной инфекции была прекращена с 26 марта и до 1 июня. Санаториям запретили принимать новых гостей, в результате чего они начали нести колоссальные убытки.
Губернатор края Виктор Томенко пообещал отрасли оказать всяческую поддержку и даже включи оказание помощи Белокурихе в специальный план. Но поскольку курорт имеет федеральный статус, то региональные власим в большей степени ждали помощи из Москвы.
18 апреля Томенко побывал в городе-курорте и лично пообещал курортному бизнесу поддержку из федерального или регионального бюджетов. Однако за прошедший месяц ни губернатор, ни начальник профильного управления Евгений Дешевых так публично и не обозначили, чего именно им удалось добиться.
Сами бизнесмены Белокурихи хранят вежливое молчание и рассчитывают, что им через две недели разрешат работать. Это и будет самая конкретная поддержка отрасли.