Владельцы санаториев Белокурихи ждут разрешения на работу с 1 июня

Санатории Белокурихи рассчитывают, что региональные власти и Роспотребнадзор разрешат им принимать отдыхающих с 1 июня. Об этом заявил 18 мая Константинт Ежов, генеральный директор холдинга «Курорт Белокуриха».

По словам Ежова, руководители курортов ждут новых рекомендаций Роспотребнадзора по обслуживанию клиентов, а пока занимаются подготовкой комплексов к летнему сезону. В трех санаториях сети «Курорт Белокуриха» был проведен косметический ремонт, а большая реконструкция была проведена в пищеблоке и лечебном отделении.

Олег Сафонов и Константин Ежов. Анна Зайкова , altapress.ru

Александр Веприков,

заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха»:

Нами был полностью обновлен оздоровительный центр «Водный мир» — все бассейны, сауны и тренажерный зал, относящийся к комплексу. Также мы провели благоустройство территории, внутренних дворов, беседок, детских площадок, дорожек, малых архитектурных форм.

За время вынужденного простоя в ходинге произошло еще одно важное событие. Дочернее сельхозпредприятие «Алтайские луга» открыло первую в Алтайском крае производственная индюшиную ферму, а также грибную ферму.

Александр Потемкин,

директор «Алтайские луга»:

В активной стадии разработка китайского ресторана, в котором будут подаваться блюда по самым востребованным рецептам Поднебесной, но исключительно из алтайских продуктов. Он расположится на территории «Сибирского подворья». Здесь же будет работать магазин фермерских продуктов с «Алтайских лугов».

Напомним: санаторно-курортная деятельность в Белокурихе, как и по всей стране, из-за коронавирусной инфекции была прекращена с 26 марта и до 1 июня. Санаториям запретили принимать новых гостей, в результате чего они начали нести колоссальные убытки.

Губернатор края Виктор Томенко пообещал отрасли оказать всяческую поддержку и даже включи оказание помощи Белокурихе в специальный план. Но поскольку курорт имеет федеральный статус, то региональные власим в большей степени ждали помощи из Москвы.

18 апреля Томенко побывал в городе-курорте и лично пообещал курортному бизнесу поддержку из федерального или регионального бюджетов. Однако за прошедший месяц ни губернатор, ни начальник профильного управления Евгений Дешевых так публично и не обозначили, чего именно им удалось добиться.

Сами бизнесмены Белокурихи хранят вежливое молчание и рассчитывают, что им через две недели разрешат работать. Это и будет самая конкретная поддержка отрасли.