Белокуриха хочет обустроить общественное пространство в центре города за 100 млн рублей

Власти Белокурихи планируют комплексное обустройство общественного пространства в центре города площадью около 4 гектаров. Об этом рассказал глава города Константин Базаров. Однако к реализации этого проекта приступят не в 2020 году. А самый крупный проект благоустройства этого года — парк отдыха возле санатория «Алтайский замок».

Проект за 100 млн рублей

К разработке концепции эскизного проекта комплексного благоустройства общественного пространства в центре города приступили в 2019 году, рассказал Константин Базаров на краевом совещании по туризму 24 марта.

По словам главы города, здесь будут зоны отдыха, детские спортплощадки, площадки для проведения праздников и другое.

Затраты на проект власти оценивают суммой около 100 млн рублей, из которых 50 млн — средства гранта, который Белокуриха рассчитывает получить в Минстрое России. В июне 2020 году они намерены направить документы на всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды.

Тротуары , велодорожки и летняя сцена

А вот самый крупный проект благоустройства нынешнего года — парк отдыха возле санатория «Алтайский замок».

Обустройство парка отдыха у санатория «Алтайский замок», Проект. biysk-ok.ru Обустройство парка отдыха у санатория «Алтайский замок», Проект. biysk-ok.ru Обустройство парка отдыха у санатория «Алтайский замок», Проект. biysk-ok.ru

На территории около 5 га планируют проложить среди деревьев тротуары и велодорожки, поставить беседки, установить фонтан. А в ее центральной части организовать зону отдыха с эстрадой (крытой летней сценой), рядами скамеек. Рядом со сценой будут детская и баскетбольная площадки и тренажеры, рассказывал о проекте сайт «Бийский округ».

Подрядчика на проведение этой работы выбрали по конкурсу еще в 2019 году. Однако, по словам главы города, закупку (то есть определение подрядчика) придется провести повторно.

Согласно данным портала zakupki.gov.ru, победителем конкурсной процедуры была признана компания «Дебют-А», предложившая самую низкую цену — работу она готова была провести за 43,4 млн рублей (при стартовой цене 49,6 млн). По каким причинам она не приступила к работе, в материалах госзакупки не указано.