Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта -10°C

Белокуриха хочет обустроить общественное пространство в центре города за 100 млн рублей

Власти Белокурихи планируют комплексное обустройство общественного пространства в центре города площадью около 4 гектаров. Об этом рассказал глава города Константин Базаров. Однако к реализации этого проекта приступят не в 2020 году. А самый крупный проект благоустройства этого года — парк отдыха возле санатория «Алтайский замок».

Белокуриха. Бульвар Мясникова
Белокуриха. Бульвар Мясникова
"Единая Россия"

Проект за 100 млн рублей

К разработке концепции эскизного проекта комплексного благоустройства общественного пространства в центре города приступили в 2019 году, рассказал Константин Базаров на краевом совещании по туризму 24 марта.

По словам главы города, здесь будут зоны отдыха, детские спортплощадки, площадки для проведения праздников и другое.

Затраты на проект власти оценивают суммой около 100 млн рублей, из которых 50 млн — средства гранта, который Белокуриха рассчитывает получить в Минстрое России. В июне 2020 году они намерены направить документы на всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды.

Тротуары, велодорожки и летняя сцена

А вот самый крупный проект благоустройства нынешнего года — парк отдыха возле санатория «Алтайский замок».

Обустройство парка отдыха у санатория &quot;Алтайский замок&quot;, Проект.
Обустройство парка отдыха у санатория «Алтайский замок», Проект.
biysk-ok.ru
Обустройство парка отдыха у санатория &quot;Алтайский замок&quot;, Проект.
Обустройство парка отдыха у санатория «Алтайский замок», Проект.
biysk-ok.ru
Обустройство парка отдыха у санатория &quot;Алтайский замок&quot;, Проект.
Обустройство парка отдыха у санатория «Алтайский замок», Проект.
biysk-ok.ru

На территории около 5 га планируют проложить среди деревьев тротуары и велодорожки, поставить беседки, установить фонтан. А в ее центральной части организовать зону отдыха с эстрадой (крытой летней сценой), рядами скамеек. Рядом со сценой будут детская и баскетбольная площадки и тренажеры, рассказывал о проекте сайт «Бийский округ».

Подрядчика на проведение этой работы выбрали по конкурсу еще в 2019 году. Однако, по словам главы города, закупку (то есть определение подрядчика) придется провести повторно.

Согласно данным портала zakupki.gov.ru, победителем конкурсной процедуры была признана компания «Дебют-А», предложившая самую низкую цену — работу она готова была провести за 43,4 млн рублей (при стартовой цене 49,6 млн). По каким причинам она не приступила к работе, в материалах госзакупки не указано.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость