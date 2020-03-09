Белокуриха может нарастить поток туристов благодаря эпидемии коронавируса

Мировое беспокойство, вызванное быстрым распространением смертельно опасной инфекции коронавируса, обязательно отразится на международном туризме. Зато интерес к внутренним туристическим центрам, в том числе к Белокурихе, возрастет, считают некоторые отраслевые эксперты

Как сообщает «ТурДом», распространение коронавируса закрыло выезд из России сотрудникам целого ряда силовых структур, а также спасателям из МЧС и чиновникам,

В связи с этим уже сегодня спрос начинает перераспределяться с внешнего туризма на внутренний. В частности, растет интерес к поездкам в Сочи, Крым и на Алтай, в Белокуриху. Такое предположение высказывает глава новосибирского турагентства «Премьер» Надежда Кудрявцева.

Однако точных данных, подтверждающих всплеск интереса к российским турцентрам, пока никто не приводит.

Между тем, руководитель экспертной комиссии Госкомитета КНР сделал 9 марта заявление о том, что вспышка коронавируса будет продолжаться до июня.

Также он заявил, что в дальнейшем упор в борьбе с COVID-19 «может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт», сообщает информагентство «Россия сегодня».

По данным Всемирной организации здравоохранения на 9 марта, случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы уже в 101 стране.