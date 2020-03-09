Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Белокуриха может нарастить поток туристов благодаря эпидемии коронавируса

Мировое беспокойство, вызванное быстрым распространением смертельно опасной инфекции коронавируса, обязательно отразится на международном туризме. Зато интерес к внутренним туристическим центрам, в том числе к Белокурихе, возрастет, считают некоторые отраслевые эксперты

Трасса на Белокуриху.
Трасса на Белокуриху.
altairegion22.ru

Как сообщает «ТурДом», распространение коронавируса закрыло выезд из России сотрудникам целого ряда силовых структур, а также спасателям из МЧС и чиновникам,

В связи с этим уже сегодня спрос начинает перераспределяться с внешнего туризма на внутренний. В частности, растет интерес к поездкам в Сочи, Крым и на Алтай, в Белокуриху. Такое предположение высказывает глава новосибирского турагентства «Премьер» Надежда Кудрявцева.

Однако точных данных, подтверждающих всплеск интереса к российским турцентрам, пока никто не приводит.

Между тем, руководитель экспертной комиссии Госкомитета КНР сделал 9 марта заявление о том, что вспышка коронавируса будет продолжаться до июня.

Также он заявил, что в дальнейшем упор в борьбе с COVID-19 «может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт», сообщает информагентство «Россия сегодня».

По данным Всемирной организации здравоохранения на 9 марта, случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы уже в 101 стране.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость