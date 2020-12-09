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Туризм

Белокуриха по проживанию оказалась дороже всех горнолыжных курортов России

Туристический сервис OneTwoTrip посчитал, сколько будет стоить дорога до популярных горнолыжных курортов России, а также вычислил среднюю стоимость номера в гостинице.

Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Татьяна Катышева, пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

Дешевле всего обойдется дорога до курортов Южного Урала. Долететь до Уфы и обратно будет стоить в среднем 5 300 рублей, а остановиться в отелях или гостевых домах можно за 1 800 рублей за ночь.

В Белокурихе, до которой туристам советуют добраться из Новосибирска или Барнаула (средняя стоимость авиабилетов 16 800 рублей), на проживание нужно порядка 6 700 рублей за ночь, это самая высокая цена среди всех курортов.

В расчет брали среднюю цену за номер в гостинице 3 звезды по поисковым запросам клиентов сервиса.

Для сравнения, на Красной Поляне в Сочи средняя стоимость ночи составляет 3 400 рублей.

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