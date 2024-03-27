Белокуриха стала одним из самых популярных курортов на лето

В 2024 россияне стали больше бронировать санаторные летник путевки, сообщает РИА Новости.

Таким образом, аналитики выяснили, что эти летом россияне планируют больше путешествовать в стране. Количество заказов санаторные путевки в оздоровительные учреждения Нальчика выросло на 66%, на 40% - в Ленобласть и на 30% в Минводы.

Также рост заметили и в Белокурихе. Там он тоже составил 30%.

В сравнении с 2023 годом число заказов в марте на лето увеличилось на 15-30%. Есть и направления с приростом 100%, например дравницы, расположенные в средней полосе России, на Северо-Западе, в Поволжье и на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи попросил у Минтранса ввести у себя частичный режим «открытого неба».

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