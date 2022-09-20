Берега озера Ая привлекли летом на треть больше туристов чем год назад

Компания МТС при помощи геоаналитической платформы GeoEffect составила список наиболее популярных летних маршрутов в Алтайском крае. Рейтинг возглавило озеро Ая, где турпоток вырос на 30 процентов по сравнению с предыдущим летним сезоном.

Этим летом «меккой» для туристов стало озеро Ая — единственное теплое озеро в Алтайском крае — по сравнению с летом прошлого года количество туристов на берегах жемчужины Алтая выросло на треть. Гости ценят здесь развитую инфраструктуру, песчаные пляжи и горные пейзажи.

На втором месте оказался комплекс природного и экстремального туризма Бирюзовая Катунь, где туристический трафик вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Бирюзовая Катунь» vk.com/bcatun

«Бронза» досталась соленому озеру Яровому, которое кроме лечебной грязи славится пляжными дискотеками и фестивалями. Город-курорт посетило также на 20 процентов больше туристов по сравнению с летом прошлого года.

Яровое. Евгения Родочинская

Согласно «большим данным» МТС, треть аудитории летних путешественников составили туристы из соседних сибирских регионов в возрасте от 35−44 лет. В среднем гости проводили в крае 3−4 дня и чаще всего путешествовали на собственном автомобиле.

Иннокентий Цой. Пресс-служба компании МТС.