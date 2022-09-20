Берега озера Ая привлекли летом на треть больше туристов чем год назад

Этим летом «меккой» для туристов стало озеро Ая — единственное теплое озеро в Алтайском крае — по сравнению с летом прошлого года количество туристов на берегах жемчужины Алтая выросло на треть. Гости ценят здесь развитую инфраструктуру, песчаные пляжи и горные пейзажи.
На втором месте оказался комплекс природного и экстремального туризма Бирюзовая Катунь, где туристический трафик вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
«Бронза» досталась соленому озеру Яровому, которое кроме лечебной грязи славится пляжными дискотеками и фестивалями. Город-курорт посетило также на 20 процентов больше туристов по сравнению с летом прошлого года.
Согласно «большим данным» МТС, треть аудитории летних путешественников составили туристы из соседних сибирских регионов в возрасте от 35−44 лет. В среднем гости проводили в крае 3−4 дня и чаще всего путешествовали на собственном автомобиле.
«В этом году мы продолжаем улучшать качество связи в туристических локациях Алтайского края, а также вдоль автодорог на пути к ним. Особое внимание мы уделили в этом году социальным проектам, которые помогают рассказать туристам и жителям региона об уникальных особенностях и истории региона. Весной мы дополнили и обновили запущенный в конце 2021 года виртуальный путеводитель по Алтайскому краю, который представляет собой приветственное смс-сообщение со ссылкой на сайт с подборкой рекомендованных к посещению мест. А к вековому юбилею Чуйского тракта мы запустили бесплатную аудиоэкскурсию по легендарной автодороге», — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.