Бетонный пляж шокировал туристов популярной туристической страны.

В Чонбури появился бетонный пляж, туристы и местные в недоумении от такой реконструкции. Об этом пишет Telegram-канал "Реальный Таиланд".

На пляже Воннапа сделали необычную реконструкцию.

Пляж находится в туристическом городе Сэнсук, около 45 км на север от Паттайи.

Власти решили навести порядок и обложили песчаный берег бетонными плитами.

Получился своеобразный ступенчатый берег. Когда вода отливает, то можно спуститься на песок и полюбоваться закатом.

Однако в сети местные начали критиковать конструкцию, так как мокрый бетон всегда будет скользким.

Ранее сообщалось, что сибирячка вывезла из Таиланда редкий коралл и попалась на таможне.

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