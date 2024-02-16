16 февраля
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Туризм

Бетонный пляж шокировал туристов популярной туристической страны

В Чонбури появился бетонный пляж, туристы и местные в недоумении от такой реконструкции. Об этом пишет Telegram-канал "Реальный Таиланд".

Бетонный пляж шокировал туристов популярной туристической страны.
Бетонный пляж шокировал туристов популярной туристической страны.
"Реальный Таиланд"

На пляже Воннапа сделали необычную реконструкцию.

Пляж находится в туристическом городе Сэнсук, около 45 км на север от Паттайи.

Власти решили навести порядок и обложили песчаный берег бетонными плитами.

Получился своеобразный ступенчатый берег. Когда вода отливает, то можно спуститься на песок и полюбоваться закатом.

Однако в сети местные начали критиковать конструкцию, так как мокрый бетон всегда будет скользким.

Ранее сообщалось, что сибирячка вывезла из Таиланда редкий коралл и попалась на таможне.

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