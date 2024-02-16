Бетонный пляж шокировал туристов популярной туристической страны.

На пляже Воннапа сделали необычную реконструкцию.
Пляж находится в туристическом городе Сэнсук, около 45 км на север от Паттайи.
Власти решили навести порядок и обложили песчаный берег бетонными плитами.
Получился своеобразный ступенчатый берег. Когда вода отливает, то можно спуститься на песок и полюбоваться закатом.
Однако в сети местные начали критиковать конструкцию, так как мокрый бетон всегда будет скользким.
Ранее сообщалось, что сибирячка вывезла из Таиланда редкий коралл и попалась на таможне.
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