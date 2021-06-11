Без авто. Как из Барнаула добраться в Горный Алтай и сколько это стоит

Если машины нет, такси — дорого, а Blablacar — страшно, вас спасут рейсовые автобусы. Altapress.ru узнал их расписание и стоимость проезда.

В Мульту

Автобус в Мульту — «912 Барнаул-Мульта» ежедневно выезжает из автовокзала в 07:15 и прибывает в 21:15. Поездка обойдется в 1,6 тыс. рублей.

В обратном направлении автобус выезжает в 19:30 и прибывает на вокзал в 09:30.

В Кош-Агач

(Через Онгудай и Акташ)

Автобус в Кош-Агач «950 Барнаул-Кош-Агач» выезжает с автовокзала в 08:40 и прибывает в 22:10. Стоимость поездки 1,5 тыс. рублей.

Обратно можно выехать в 05:00 и прибывает в 18:30.

Берег Телецкого озера в селе Артыбаш. сообщество «Свои люди на Телецком» в Facebook

В Артыбаш

Маршрут «911 Барнаул-Артыбаш» ежедневно выезжает с автовокзала в 12:20 и прибывает в 20:30. Стоимость поездки 1,2 тыс. рублей.

В обратном направлении автобус выезжает в 08:25 и прибывает в 16:50.

В Аю

Есть два способа:

Можно либо сесть на автобус «912 Барнаул-Мульта», который выезжает с автовокзала в 07:15 и прибывает в Аю в 12:40. Стоимость поездки 670 рублей.

Либо сесть на автобус «900 Новосибирск-Чемал», который выезжает с барнаульского автовокзала в 02:45 и прибывает в 07:10. Стоимость поездки 755 рублей.

Пассажироперевозки. Михаил Хаустов

В Горно-Алтайск

В Горно-Алтайск можно добраться, сев на транзитный автобус «900 Новосибирск-Чемал». Он выезжает с барнаульского автовокзала в 02:45 и прибывает в столицу республики в 06:40. Поездка обойдется в 715 рублей.

Самый ранний утренний автобус — «570 Барнаул — Горно-Алтайск» выезжает в 07:00 и прибывает в 12:30. Стоимость поездки 650 рублей. С этого времени автобусы отправляются каждые полтора-два часа.

Самый поздний автобус — «570 Барнаул — Горно-Алтайск» выезжает с барнаульского автовокзала в 20:00 и прибывает в 00:40. Стоимость поездки — 680 рублей.

Самый ранний автобус по обратному маршруту выезжает из Горно-Алтайска в 05:40 и прибывает в 10:00. Самый поздний выезжает в 16:10 и прибывает в 20:40.

Республика Алтай. Горы. CC0

В Онгудай

Можно сесть на автобус «924 Барнаул-Онгудай». Он выезжает с вокзала в 10:45 и прибывает в 19:30. Поездка обойдется в 1,1 тыс. рублей.

Либо можно добраться на автобусе «950 Барнаул — Кош-Агач». Он выезжает с автовокзала в 08:40 и прибывает в 16:38. Стоимость поездки 1 тыс. рублей.

Обратно автобус «Барнаул-Онгудай» выезжает в 8:30. Можно сесть на автобус «Кош-Агач — Барнаул», который выезжает из Кош-Агача в 05:00.

В Чемал

«900 Новосибирск-Чемал» выезжает с барнаульского автовокзала в 02:45 и прибывает в 08:50. Стоимость поездки 985 рублей.

Самый ранний утренний автобус «864 Барнаул-Чемал» отправляется в 07:40 и прибывает в 14:10. Стоимость поездки 985 рублей.

Чемал. архив компании «Авианебо»

Самый поздний — «717 Кемерово-Чемал» выезжает с барнаульского автовокзала в 15:00 и прибывает в 22:00 Стоимость поездки 940 рублей.

Самый ранний утренний автобус в обратном направлении «Чемал-Новосибирск» выезжает в 10:10 и прибывает на барнаульский автовокзал в 18:00. Самый поздний — «Чемал — аэропорт Толмачево» выезжает в 21:30 и прибывает на барнаульский автовокзал в 02:35.

Есть еще автобус «Чемал-Барнаул». Он выезжает из села в 15:00 и прибывает в 21:30.

Барнаульский автовокзал. Олег Богданов

Информацию обо всех маршрутах можно посмотреть здесь. Во время планирования поездки рекомендуем уточнить расписание, позвонив в справочную службу автовокзала.