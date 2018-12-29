Без ажиотажа: спрос на новогодний Алтай в этом году заметно снизился

В этом году спрос на новогодний отдых на Алтае снизился, констатируют туроператоры. Они оценивают продажи как «не очень активные», «ровные», «без ажиотажа» и даже «слабые». Свободных мест на Алтае еще много, хотя до Нового года всего несколько дней, пишет Ratanews .

Одна из причин такой ситуации — уход туристов в «самостоятельное плавание». Многие связываются с турбазами и гостиницами напрямую или бронируют размещение через интернет. В новогодние каникулы на Алтай едут в основном жители ближайших сибирских регионов: Новосибирской, Кемеровской, Омской областей.

Директор барнаульской компании «Плот» Александр Смирнов говорит, что судя по акциям, которые сейчас предлагают многие турбазы, «продажи идут не очень». Впрочем, утверждает он, зимний Алтай вообще последние несколько лет продается без особого ажиотажа. В это время года в Сибири вне конкуренции горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе.

Сергей Плотников,

руководитель «Алтайского туристического бюро»:

Новый год — давно уже не высокий сезон на Алтае. Если народ едет, то напрямую, на своих машинах. Многие отели на Новый год, вообще, не открываются. Хорошо заполняются популярные гостиницы вроде «Алтики». Но места на Новый год еще есть практически везде, а после Рождества — еще больше.

По словам руководителя алтайского оператора «Арго» Ирины Слесаревой, в их компании с новогодними продажами совсем «все грустно». Оператор ориентируется на работу с дальними регионами, а Новый год бронируют в основном сибиряки.

Ирина Слесарева,

руководитель компании «Арго»:

Но я знаю, что свободных мест много — и в Горном Алтае, и в Белокурихе. Кризис… Зарубежные туры тоже горят как никогда. На Новый год в Юго-Восточную Азию можно было улететь за 25 тысяч рублей на человека с вылетом 25−28 декабря, не помню, чтобы так было в прошлые годы.

По наблюдениям директора барнаульского турагентства «Пятница» Людмилы Ивановой, от клиентов все больше поступает запросов на отдельные дома и коттеджи для встречи Нового года, но таких средств размещения на рынке немного, и они все заняты еще с лета. Их преимущественно бронируют их компании, которые сами хотят себя развлекать, готовить еду и т. д. Базы и гостиницы с праздничными банкетами в ресторане в «пятнице» в этом году вообще не спрашивают.

Специалисты видят как минимум две причины снижения интереса к встрече Нового года на Алтае. Первая — экономическая ситуация: люди не готовы тратить деньги на поездки. Вторая: изменение потребностей, на которые рынок пока адекватно не среагировал. Многие потенциальные клиенты из ближайших сибирских городов уже неоднократно проводили новогодние праздники на Алтае, возможно, им наскучили традиционные программы с банкетом и анимацией.