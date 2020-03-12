Без паники: Таиланд «по ошибке» ужесточил въезд для туристов из России

Россиян не затронет отмена выдачи гостевых виз, введенная для граждан других стран на фоне коронавируса, заявили « Интерфаксу » в Министерстве туризма Таиланда.

Посольство королевства в РФ также подтвердило, что граждане России могут продолжать ездить в Таиланд без виз на срок не более 30 дней.

«Решение правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран не затрагивают владельцев российских паспортов. Россияне по-прежнему могут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы», — сообщили в дипмиссии.

Глава службы маркетинга московского офиса туристической администрации королевства Константин Кинель объяснил появление России в списке об ужесточении визового режима ошибкой, пишет bfm.ru.

С 1999-го по 2007 год, согласно распоряжению МВД Таиланда, визы для иностранцев, в том числе и россиян, оформлялись по прибытии. Однако потом было заключено новое соглашение — уже о безвизовом режиме. Однако Россию из визового списка «забыли» исключить.

«Некоторые страны СНГ, например Казахстан, Узбекистан и Белоруссия, граждане которых все это время оформляли визы по прибытии, отмененные из-за опасности коронавируса, теперь должны обращаться за визой в посольство или консульство Таиланда в своей стране», — подчеркнул представитель Минтуризма Таиланда.

Отметив сохранение безвизового режима для россиян, в посольстве Таиланда подтвердили, что граждане остальных 17 стран из списка должны подавать на визу заранее до планируемой поездки в посольстве или консульстве.