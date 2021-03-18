Бизнесмены показали москвичам, как отдыхают на Алтае

В Москве проходит туристическая выставка MITT — площадка, где бизнесмены могут привлечь потенциальных туроператоров, инвесторов и путешественников. Расскажем, чем алтайские предприниматели удивляли гостей и каких договоренностей уже смогли добиться.

Туроператор «Арго» представил участникам выставки тур с юрточным кемпингом, «Плот» — программы экотуризма, «Царская псовая охота» — рыболовные туры. «Курорт Белокуриха», санаторий «Россия» и другие презентовали новые программы восстановления после коронавируса. А «Горная аптека» угощала гостей в экстракт-баре. Всего в выставке приняли участие 25 алтайских организаций.

Помимо презентации новых программ и туров, участники достигли некоторых договоренностей. Как сообщает Визиталтай, Алтайские делегаты обсудили с представителями Ассоциации туроператоров (АТОР) идею нового регионального брендового маршрута. Большой упор планируют сделать на этно-, эко- и гастронаправлении.

Также участники обсудили сотрудничество между Алтайским краем и Болгарией. Болгарские эксперты приедут на Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму, который пройдет в октябре 2021 года.

Площадка Алтайского края на выставке MITT. Денис Ивлев.

Чиновники из Алтайского управления по туризму обсудили с Ольгой Санаевой, вице-президентов Российского союза туриндустрии, участие региона в национальной детской программе «Моя Россия». Она позволяет школьникам путешествовать по стране.

Справка

Международная выставка MITT — самая крупная туристическая выставка России в категории «Туризм и отдых». В 2020 году в ней приняли участие более 1,5 тыс. компаний из 229 стран. В этом году выставка проходит в 27 раз.