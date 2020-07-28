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Туризм

Блогер и кинорежиссер: на Алтай продолжают приезжать на отдых звезды кино и соцсетей

Алтай продолжает притягивать своими красотами многих туристов, в том числе и очень известных людей. Здесь уже отдохнули Катя Гордон, Андрей Мерзликин, Сергей Светлаков и многие другие. Рассказываем, кто еще прилетел на Алтай этим летом.

Юрий Быков в фильме "Майор"
Юрий Быков в фильме "Майор"
kinopoisk.ru

27 июля в своем Instagram известный блогер-милионник Натали Ящук опубликовала фото, на котором отмечена геолокация Республика Алтай.

Поездку на Алтай Натали отмечает, как одно из самых ярких событий в жизни. Также в своем аккаунте блогер лаконично высказалась о путешествии: «Отдых на Алтае — просто бомба!»

Также 27 июля российский кинорежиссер Юрий Быков («Елки 1914», «Метод», «Завод», «Дурак» и другие картины) поделился со своими подписчиками фотографией с путешествия по Алтаю.

Юрий оставил к фото немногословный, но полностью описывающий весь отдых комментарий: «Алтай… как-то круто…».

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