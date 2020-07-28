Блогер и кинорежиссер: на Алтай продолжают приезжать на отдых звезды кино и соцсетей

Алтай продолжает притягивать своими красотами многих туристов, в том числе и очень известных людей. Здесь уже отдохнули Катя Гордон, Андрей Мерзликин, Сергей Светлаков и многие другие. Рассказываем, кто еще прилетел на Алтай этим летом.