Более 100 млн рублей от курортных сборов направят на благоустройство Белокурихи

В планах у властей города — улучшить инфраструктуру города. В частности, обустроить санитарные зоны на нескольких площадках: терренкуре «Старая мельница», у курортного сквера, на территории «Белокурихи горной».
Также запланировать отремонтировать фонтаны, поставить ограждения для пешеходных дорожек, расчистить прилегающие леса и благоустроить входную группу терренкура «Старая мельница». В курортной зоне поставят навигацию, а в общественных местах города установят световое оформление.
Часть средств курортного сбора направят на поддержание порядка и содержание благоустроенных объектов.
По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, с мая 2018 года в фонд поступило 170,3 млн рублей курортного сбора. На благоустройство курортной инфраструктуры в 2022 году было направлено 42,8 млн рублей, за весь период эксперимента — более 106 млн рублей.
Ранее Белокуриха вошла в Топ-10 самых популярных горнолыжных курортов зимы 2022 года в РФ.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!