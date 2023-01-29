29 января
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Туризм

Более 100 млн рублей от курортных сборов направят на благоустройство Белокурихи

Более 100 млн рублей из средств курортного сбора выделят в 2023 году на благоустройство города-курорта Белокурихи, сообщает «Интерфакс».

Белокуриха.
Белокуриха.
altairegion22.ru

В планах у властей города — улучшить инфраструктуру города. В частности, обустроить санитарные зоны на нескольких площадках: терренкуре «Старая мельница», у курортного сквера, на территории «Белокурихи горной».

Также запланировать отремонтировать фонтаны, поставить ограждения для пешеходных дорожек, расчистить прилегающие леса и благоустроить входную группу терренкура «Старая мельница». В курортной зоне поставят навигацию, а в общественных местах города установят световое оформление.

Часть средств курортного сбора направят на поддержание порядка и содержание благоустроенных объектов.

По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, с мая 2018 года в фонд поступило 170,3 млн рублей курортного сбора. На благоустройство курортной инфраструктуры в 2022 году было направлено 42,8 млн рублей, за весь период эксперимента — более 106 млн рублей.

Ранее Белокуриха вошла в Топ-10 самых популярных горнолыжных курортов зимы 2022 года в РФ.

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