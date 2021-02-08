Более 25 млрд рублей вложат в алтайский «Артек»

На территории «Бирюзовой Катуни» в Алтайском крае построят круглогодичный лагерь. Проект обсудили на выездном заседании с участием замминистра просвещения Екатериной Толстиковой.

Лагерь будет включать в себя несколько направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Специально для детей построят новый горнолыжный кластер.

За смену «Артек» сможет принять 1,5 тыс детей. 80% путевок для ребят из России, прошедших конкурс, 20% - из зарубежья. Открытие лагеря создаст новые рабочие места и инфраструктуру, что по словам краевых властей, повлияет на уровень жизни населения.

Директор «Артека» Константин Федоренко обсудил с зампредседателя правительства Алтайского края Игорем Степаненко возможность воплотить проект «Губернаторский лагерь». То есть построить региональный лагерь, который будет использовать передовые программы международного детского центра.

Подобные «губернаторские лагеря» уже работают в Ярославской и Курской области, Республиках Бурятия и Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе, Болгарии и Монголии.

Летний лагерь. Костер. unsplash.com

По словам Федоренко, актуальность проекта обусловлена большим спросом на путевки в «Артек». В 2017—2018 годах было зарегистрировано почти 400 тыс. портфолио конкурсантов, но принять удалось лишь 79 тыс. детей.

Губернатор Виктор Томенко заметил, что на Алтае уже давно работают над созданием круглогодичного образовательного центра. Под него уже отведен земельный участок, на котором создали необходимую инженерную инфраструктуру. Лагерь возведут при участии ВЭБ. РФ и группы компаний «Просвещение».

Впервые об идее «алтайского „Артека“» заговорили летом 2020 года. Тогда министр просвещения Сергей Кравцов, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов и Виктор Томенко посетили с рабочей поездкой «Бирюзовую Катунь».

Примечательно, что в Алтайском крае уже прошла артековская смена — лагерь эвакуировали из Крыма в Белокуриху в годы Великой Отечественной войны. Самая длинная смена за всю историю «Артека» продлилась четыре года — с 11 сентября 1942 по 12 января 1945 года. О ней режиссер Татьяна Мирошник сняла документальный фильм «Артековский закал».