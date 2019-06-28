Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

«Рейс этой авиакомпании должен был вылететь в четверг в 18:50 (время совпадает с московским), но был перенесен на утро 28 июня. Пассажиры должны вылететь в Москву в 05:15. Причины задержки рейса я вам сообщить, к сожалению, не могу», — отметила собеседник агентства.
В настоящее время в аэропорту Антальи рейс ждут не менее 360 человек, в том числе 72 ребенка, рассказал один из пассажиров.
«За время задержки рейса нам никто не может предоставить какую-либо информацию о причинах переноса вылета. Мы находимся в транзитной зоне, покинуть ее не можем. Место для отдыха или питание не предоставляется. Представитель авиакомпании на звонки не отвечает», — рассказала одна из пассажиров.
Ранее сообщалось, что более 300 пассажиров не могли вылететь из Толмачево в Турцию из-за неисправности лайнера. Авиаперевозчик тот же — iFly. Неисправность борта авиатехники обнаружили во время предполетного осмотра.