Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

«Рейс этой авиакомпании должен был вылететь в четверг в 18:50 (время совпадает с московским), но был перенесен на утро 28 июня. Пассажиры должны вылететь в Москву в 05:15. Причины задержки рейса я вам сообщить, к сожалению, не могу», — отметила собеседник агентства.