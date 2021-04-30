Болгария откроет въезд туристам

При въезде необходимо будет иметь сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный тест или результаты теста на антитела после перенесенного COVID-19.



Власти также объявили о других послаблениях. С 24 апреля будут разрешены групповые занятия в языковых и других учебных центрах при условии ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Тогда же откроются стадионы, однако трибуны будет разрешено заполнять лишь на 30%. С 10 мая большее число школьников смогут посещать школу.



За последние две недели заболеваемость COVID-19 в Болгарии на 100 тыс. населения составляет менее 500 случаев, а накануне в среднем по стране зафиксировано менее 400 заражений, сообщает телеканал bTV.