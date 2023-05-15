Больным — ни-ни. Барнаульцы могут отправиться в летний тур в Таиланд, но есть нюанс

С 18 мая начинаются летние вылеты в Таиланд. Отправиться в тур можно раз в неделю. Правда, встретят барнаульцев бурное море, почти невыносимая жара и ливни. Кому подходит низкий сезон и насколько возможно полноценно отдохнуть — разбирался altapress.ru.

Турфирма «100 дорог» объявила продажу путевок в Таиланд с вылетом из Новосибирска. Стоимость тура на Пхукет стартует от 50 тыс., на Самуи — от 81,5 тыс. рублей на человека за 10 ночей.

Директор Евгения Беспалова предупредила о погоде на Пхукете: летом там сезон дождей и большая влажность, где +30 градусов ощущаются, как +40. «Оценивайте свое здоровье», - рекомендует она.

При температуре выше +30 начинает нарушаться метаболизм и перестраивается работа почек. Возникают отеки, сосуды расширяются, чтобы кровь охлаждалась, - это приводит к нарушениям артериального давления. При редком дыхании наступает легкая гипоксия, из-за чего нередко кружится голова, шумит в ушах, темнеет в глазах. Детям, беременным, гипертоникам, сердечникам и диабетикам рекомендуют отдыхать в менее экстремальных условиях.

Дождливый Таиланд. unsplash.com

Что касается ливней — они не будут идти стеной весь день, а только пару часов. В остальное время на улице солнечно. Ситуация меняется в пик сезона дождей — августе и сентябре. В эти месяцы там точно делать нечего, отмечают туристы.

Море мутное, волнующееся. Это притягивает серферов. Правда, волны бывают опасными: 12 мая на Пхукете в море смыло четырех россиян, сидящих на скалах.

Также на острове в это время проводят экскурсии, но не все. Например, могут не отправить на острова Джеймса Бонда, Пхи-пхи из-за опасных высоких волн. А наземные прогулки и маленькое путешествие на ближайшие острова — гарантированы.

Море. Серфинг. СС0

Есть очевидное достоинство — в это время меньше отдыхающих, чем обычно, и ниже цены в отелях.

Все это не касается Самуи, где наоборот наступает высокий туристический сезон. Лучшее время для отдыха здесь — с мая по июнь, поэтому трафик и цена соответствующие.

Когда в Таиланде комфортнее

Если плохо переносите жару или просто ее не любите, можно отправиться в Таиланд зимой или поехать на более прохладный летом север страны.

Лучший сезон на Пхукете — с ноября по март, когда море спокойное, дождей практически нет, а жара не экстремальная. Конечно, в это время здесь максимально высокие цены и много туристов.