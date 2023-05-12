В Барнаул вернулись рекламные баннеры скандального фестиваля "Ветер Сибири"

Баннеры появились на улице Молодежной (напротив АлтГУ) и на Павловском тракте (в районе пересечения в Малахова), сообщает amic.ru.

Согласно объявлению, фестиваль должен пройти 11-13 августа на площадке аэродрома Мочище в Новосибирске.

Организаторы уверяют, что на "Ветре Сибири" выступят Владимир Кузьмин, Найк Борзов, Вадим Самойлов, группы "Ария", "Анимация", "Мукка", "Эпидемия" и "Экспедиция Восход", Animal Джаz, Lascala, "Чиж &Co", Stigmata, The Hatters, "Ундервуд", "План Ломоносова", "Слот", "Северный Флот", F.P.G и другие музыкальные коллективы.

Однако доверия к фестивалю у барнаульцев больше нет.

Что произошло?

Напоминаем, что фестиваль "Ветер Сибири" должен был пройти еще в 2022 году с 12 по 14 августа на территории бийского аэропорта. Однако за месяц до мероприятия, 5 июля организаторы отменили фестиваль, сославшись на ковидные ограничения.

Люди были возмущены, ведь ковидные ограничения отменили еще 1 июля. В Роспотребнадзоре и администрации Алтайского края также отметили, что отправленное ими письмо носило рекомендательный характер и было отправлено еще до отмены ограничений.

Дальнейшее поведение организаторов возмутило жителей края еще больше. Они перестали выходить на связь и отказались возвращать деньги за билеты. Людям предложили приехать на фестиваль в следующем году или сходить на другой концерт организаторов.

А тем, кто хотел обратиться в суд, пригрозили судебными издержками на сумму не менее 50 тыс. рублей.