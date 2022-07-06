Как ветром сдуло: в соцсетях негодуют из-за внезапного переноса рок-фестиваля «Ветер Сибири»

«Первый сибирский рок-фестиваль» должен был пройти 12−14 августа в Бийске. Однако 5 июля, за месяц до начала, когда билеты почти раскуплены, автобусы заказаны, даты отпусков утверждены — организаторы сообщили об отмене фестиваля из-за коронавирусных ограничений. Как на это отреагировали фанаты «Сплина» и «Зверей» — в нашем материале.

Реакция держателей билетов не заставила себя долго ждать. Под постом негодования Александра Храмцова, одного из организаторов концертов (не фестиваля!) в Барнауле, только за вечер набралось более 50 комментариев.

Были давние сомнения по поводу главного организатора фестиваля, этот организатор уже неоднократно был замечен в мохинациях и кидалове людей, но поскольку в организаторах был не только он, но и люди из администрации Алтайского края, возникало ощущение, что фестиваль всё же будет действительно, да и многим артистам была внесена предоплата за участие в фестивале. Но увы и ах… Феста не будет, я абсолютно уверен, что это не просто перенос, это конкретная отмена, — написал Храмцов на своей личной странице во «Вконтакте».

Корреспондент телеканала «Вести Алтай» не осталась в стороне и высказалась.

По ее словам, сомнения возникли, когда она пыталась связаться с организаторами фестиваля. На сайте нет ни одного мобильного телефона, только электронные ящики. В соцсетях журналистку тоже ждала неудача.

В итоге, нормального диалога ни с кем не вышло:

Фестиваль. Концерт. СС0

Установила все-таки личность одного из организаторов и его контактный телефон, человек, с его слов, в организации феста играл роль эдакого «свадебного генерала» и ничего не решал. Пообещал свести меня с «настоящими» устроителями. Но те не разрешали сообщить их телефоны, мол, осталось утрясти еще какие-то принципиальные вопросы с правительством. Каково? Билеты вовсю продаются, идет массированная рекламная кампания, люди сдвигают свои отпуска и т.д. А тут, оказывается, все вилами по воде, и вот результат! Некрасиво получилось, ребята! — написала журналистка.

Один из пользователей соцсетей заметил, что бийский аэропорт (место проведения фестиваля) даже не начали готовить к концертам:

Купил два билета еще в феврале, место под парковку и под палатку. В начале июня поехали с семьей отдыхать на Алтай, проезжали мимо Бийского аэропорта, когда увидели, что там конь не валялся — очень удивились с супругой, но подумали, что еще успеют подготовить все к фестивалю. Возвращались с Алтая — та же картина и решил сдать билеты, оформил возврат, написали, что вернут в течение 10 рабочих дней, деньги еще не поступили, хотя срок уже вышел.

Также интересным остается тот факт, что информации о фестивале не поступало ни от «Сплина», ни от «Зверей», ни от остальных участников, которые должны были выступать в Бийске. Официальная группа «Ветра Сибири» во «Вконтакте» закрылась, никакой информации от организаторов больше не поступило.