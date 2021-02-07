Большинство россиян из-за коронавируса и безденежья планируют провести отпуск на даче

Причины такого скептического отношения к собственным перспективам понятны — пандемия коронавируса еще не закончилась, а вот денежные запасы практически иссякли у большинства россиян.
Тем не менее, многие рассчитывают отдохнуть в Крыму (14%) или на Черноморском побережье (10%) за счет программу поддержки внутреннего туризма (кешбэк).
В Турцию очень хотели бы съездить в этом году примерно 7% опрошенных, а еще 15% «хотели бы вырваться в какую-нибудь европейскую страну».
Примечательно, что 15% россиян вообще не планируют летом отдыхать.