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Туризм

Большинство россиян из-за коронавируса и безденежья планируют провести отпуск на даче

Россияне предстоящим летом, конечно, хотели бы вырваться на отдых в Турцию или во Вьетнам, но скорее всего, поедут на станцию Березки или в родной «Спутник». Почти треть опрошенных порталом tutu.ru граждан сообщили, что проведут свой отпуск дома или на даче.

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
"Авито"

Причины такого скептического отношения к собственным перспективам понятны — пандемия коронавируса еще не закончилась, а вот денежные запасы практически иссякли у большинства россиян.

Тем не менее, многие рассчитывают отдохнуть в Крыму (14%) или на Черноморском побережье (10%) за счет программу поддержки внутреннего туризма (кешбэк).

В Турцию очень хотели бы съездить в этом году примерно 7% опрошенных, а еще 15% «хотели бы вырваться в какую-нибудь европейскую страну».

Примечательно, что 15% россиян вообще не планируют летом отдыхать.

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