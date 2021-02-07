Большинство россиян из-за коронавируса и безденежья планируют провести отпуск на даче

Россияне предстоящим летом, конечно, хотели бы вырваться на отдых в Турцию или во Вьетнам, но скорее всего, поедут на станцию Березки или в родной «Спутник». Почти треть опрошенных порталом tutu.ru граждан сообщили, что проведут свой отпуск дома или на даче.