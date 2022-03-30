Большинство россиян проведут лето дома. Только 2% хотят на Алтай

Каждый пятый россиянин (20%) проведет лето дома или на даче (18%). Только 2% готовы поехать отдыхать в Алтайский край.

При этом 12% еще таят надежды провести летний отпуск на море, 9% — в любом месте России, 6% — в Крыму.

Провести отпуск на речке или у озера, в Краснодарском крае и за границей хотели бы по 3% опрошенных. По 2% считают, что в непростом 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или «как можно дальше от людей».

1% россиян готовы поехать в Египет, Турцию, в горы, в другие города, на Байкал, в Азию, Карелию и Абхазию.

4% россиян не собираются уходить летом в отпуск.

Опрос проводил сервис SuperJob. Специалисты также отметили, что почти на треть снизилось число тех, кто считает, что отпуск лучше провести дома.

Судя по комментариям, повлияло ослабление ковидных ограничений. Россияне стали чаще задумываться об отдыхе на даче (плюс 4 процентных пункта), в Крыму и в любом месте России (плюс по 3 процентных пункта). Число сторонников открытых зарубежных направлений снизилось.